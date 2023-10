MXoN: Ergebnis der Auslosung der Startplätze 06.10.2023 - 14:58 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP Die Auslosung der Startplätze in Ernée

Die Auslosung der Startplätze für die Qualifikationsrennen zum Motocross der Nationen am Samstag in Ernée (Frankreich) wurde bereits am Freitag-Mittag vorgenommen. Team Deutschland startet von Startlatz 10.