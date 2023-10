Ernée: Tom Vialle (KTM) gewinnt MX2-Quali-Race

Tom Vialle gewann das MX2-Qualifikationsrennen in Ernée

Erst in der letzten Runde konnte sich der französische MX2-Starter Tom Vialle (KTM) gegen Simon Längenfelder (GASGAS) durchsetzen. Team Australien übernahm die Führung vor Deutschland und Frankreich.

MX2-Qualifikationsrennen zum Motocross der Nationen im französischen Ernée: US-Boy RJ Hampshire (Husqvarna) gewann den Holeshot vor Tom Vialle (KTM) und Simon Längenfelder (GASGAS), während MX2-Weltmeister Andrea Adamo (KTM) in der ersten Kurve nach dem Start stürzte und eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten musste. In diesen Sturz wurde auch der belgische MX2-Starter Lucas Coenen (Husqvarna) verwickelt. Adamo fuhr in diesem Rennen noch auf P10 nach vorne. Coenen konnte auf P21 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

RJ Hampshire stürzte in Führung liegend. Simon Längenfelder nutzte die Situation zu seinen Gunsten und übernahm die Führung. Der Deutsche führte bis zur letzten Runde und wurde erst in der letzten Runde von Tom Vialle abgefangen. Tom Vialle gewann vor Simon Längenfelder.

Hunter Lawrence (Honda) wurde in diesem Rennen Dritter. Damit übernahm Team Australien die provisorische Führung vor dem Rennen der OPEN-Kategorie. Team Deutschland rangiert mit 6 Punkten auf P2, punktgleich mit Team Frankreich.

US-Starter RJ Hampshire wurde am Ende noch von Kay de Wolf abgefangen und beendete das Rennen auf P5. Team USA rangiert damit auf Rang 6 der Nationenwertung.

Qualifikationsrennen MX2:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

6. Camden Mc Lellan (ZA), Honda

7. Jan Pancar (SLO), KTM

8. Oriol Oliver (E), KTM

9. Jack Chambers (PUR), Kawasaki

10. Andrea Adamo (I), KTM

11. Kevin Horgmo (N), Kawasaki

...

13. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

…

21. Lucas Coenen (B), Husqvarna

Länderwertung nach 2 von 3 Rennen:

1. Australien, 5

2. Deutschland, 6

3. Frankreich, 6

4. Spanien, 9

5. Slowenien, 13

6. USA, 13

7. Niederlande, 15

8. Schweiz, 16

…

11. Italien, 26

12. Großbritannien, 27

13. Belgien, 28