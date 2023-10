MXoN 2024 findet in Matterley Basin statt 06.10.2023 - 22:05 Von Thoralf Abgarjan

© Infront Moto Racing Steve Dixon, David Luongo und Antonio Alia Portela in Ernée

Am Rande der Eröffnung des Motocross der Nationen in Ernée wurde der Austragungsort für das MXoN 2024 bekanntgegeben. Die Rennen um die begehrte Chamberlain Trophy werden 2024 in Matterley Basin ausgetragen.