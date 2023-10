MXoN Ernée: Ergebnisse der freien Trainings

Der deutsche Red Bull GASGAS-Werksfahrer ##Simon Längenfelder## (GASGAS) markierte in der MX2-Klasse die Bestzeit. In der MXGP war Jeremy Seewer (Yamaha) der Schnellste. Team Frankreich erwartungsgemäß stark.

Die freien Trainings-Sessions zum Motocross der Nationen in in Ernée (Frankreich) sind beendet. Simon Längenfelder (D/GASGAS) markierte mit einer Rundenzeit von 1:48,173 Bestzeit in der MX2-Klasse. Tom Koch (KTM) erreichte in der OPEN-Kategorie Platz 7 vor dem Amerikaner Christian Craig (Husqvarna).

Schnellster in der Klasse MXGP war der Schweizer Jeremy Seewer mit einer Rundenzeit von 1:46.212 Min.. Seine beiden schweizerischen Teamkollegen belegten P13 (Tonus/MX2) und P4 (Guillod/OPEN).

Ken Roczen (Suzuki) ist mit P8 und einem Rückstand von 1,65 Sekunden zur Spitze ebenfalls gut platziert, während US-Boy Aaron Plessinger (USA/KTM) auf P13 bereits 4,6 Sekunden Rückstand zur Spitze hatte.

Die Franzosen befinden sich mit Febvre (MXGP/P3), Vialle (MX2/P5) und Renaux (OPEN/P2) auf Kurs. Team Australien ist mit den Jett (MXGP/P5) und Hunter Lawrence (MX2/P8) ebenfalls gut aufgestellt, aber ihr OPEN-Starter Dean Ferris (Yamaha) hatte auf P16 bereits mehr als 4,4 Sekunden Rückstand zur Spitze. Ein gutes Teamergebnis zeigten auch die Spanier (2-10-1) und die Niederländer (7-2-6).

Freies Training MXGP:

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1:46.212 Min.

2. Jorge Prado (E), GASGAS, -0:00,085

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, -0:00,234

4. Tim Gajser (SLO), Honda, -0:00,338

5. Jett Lawrence (AUS), Honda, -0:00,430

6. Jago Geerts (B), Yamaha, -0:00,888

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, -0:01,299

8. Ken Roczen (D), Suzuki, -0:01,657

…

13. Aaron Plessinger (USA), KTM, -0:04.599

Freies Training MX2:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1:48,173 Min.

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, -0:00,132

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna, . -0:00,564

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 0:00,884

5. Tom Vialle (F), KTM, -0:01,000

6. Andrea Adamo (I), KTM, -0:01,016

7. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, -0:01,232

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda, -0:01,581

9. Jan Pancar (SLO), KTM, -0:01,742

10. Oriol Oliver (E), KTM, -0:02,420

…

13. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, -0:02,889

Freies Training OPEN:

1. Ruben Fernandez (E), Honda, 1:47,194 Min.

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, -0:00,248

3. Conrad Mewse (GB), Honda, -0:01,546

4. Valentin Guillod (CH), Honda, -0:02,104

5. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, -0:02,280

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, -0:02,421

7. Tom Koch (D), KTM, -0:02,584

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, -0:02,927

9. Hakon Fredriksen (N), Yamaha, -0:03,094

10. Liam Everts (B), KTM, -0:03,303

…

16. Dean Ferris (AUS), Yamaha, -0:04,435