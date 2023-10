Aus für Team Oranje: Glenn Coldenhoff verletzt

Nach seinem Crash im Qualifikationsrennen der OPEN-Klasse wurde Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff im Medical Center untersucht und erhielt keine Freigabe für die Wertungsläufe am Sonntag.

Dank des im Reglement vorgesehenen Streichergebnisses qualifizierte sich das niederländische Team am heutigen Samstag auf Platz 9 für die Wertungsläufe am Sonntag. Aber noch bevor das MXoN so richtig begonnen hat, ist es für Team Oranje auch schon wieder zu Ende: OPEN-Starter Glenn Coldenhoff (Yamaha) stürzte im Qualifikationsrennen nach einem Sprung und schlug heftig in den Gegenhang ein. Der Niederländer wirkte benommen und musste im Medical Center untersucht werden.

Die Diagnose war ernüchternd: Coldenhoff hat eine Gehirnerschütterung erlitten und erhielt für die Rennen am Sonntag keine ärztliche Freigabe. Das bedeutet, für Calvin Vlaanderen (Yamaha(MXGP) und Kay de Wolf (Husqvarna/MX2) wird es am Sonntag nur noch um Einzelergebnisse gehen. In der Mannschaftswertung sind die Niederländer durch den Ausfall von Coldenhoff nun chancenlos.

Nach dem Ausfall von Jeffrey Herlings (KTM) ist dies nun ein weiterer Rückschlag für die Niederlanden, die traditionell eine motocross-begeisterte Nation war und ist und immer wieder große Talente hervorbrachte.

Glenn Coldenhoff können wir von dieser Stelle aus nur gute und schnelle Genesung wünschen.