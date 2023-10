Jett Lawrence (Honda/P2): Steile Lernkurve in Ernée

Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam der australische MXGP-Starter Jett Lawrence im MXGP-Qualifikationsrennen immer besser zurecht und wurde Zweiter hinter Weltmeister Jorge Prado (GASGAS).

Nach der phänomenalen Leistung, die HRC-Werksfahrer Jett Lawrence in diesem Jahr in den USA zeigte, war es zunächst eine Überraschung, dass der Australier das freie Training am Vormittag 'nur' auf Rang 5 beendete. Nach dem Start zum MXGP-Qualifikationsrennen tauchte 'Jettson' nur auf P7 auf.

Der australische Shooting-Star brauchte im Quali-Race ein paar Runden, um in Fahrt zu kommen. In Runde 4 überholte er den Amerikaner Aaron Plessinger (KTM). In Runde 8 trickste er Tim Gajser (Honda) aus. Danach fackelte Jett nicht lange und überholte Lokalmatador Romain Febvre mit einem clever eingefädelten Manöver und schloss die Lücke zu Ken Roczen (Suzuki), der zu diesem Zeitpunkt auf P3 rangierte. Roczen und Seewer überholte der Australier in einem Rutsch in der vorletzten Runde und er beendete das Rennen auf dem zweiten Rang hinter MXGP-Weltmeister Jorge Prado (GASGAS) aus Spanien.

Man konnte von außen sehen, wie Jett von Runde zu Runde lernte, sich verbesserte und sich zunehmend auf die Streckenbedingungen einstellen konnte.

«Wir haben ein Warm-Up- und ein Qualifikationsrennen absolviert und es lief insgesamt nicht so schlecht», erklärte Jett nach dem Rennen. «Die Rennen auf dieser Seite des großen Teichs sind doch schon ziemlich anders. Ich muss lernen und üben, was die anderen Fahrer auf der Strecke machen und wie der Kurs gefahren werden soll. Anfangs war es für mich ein bisschen schwierig, aber ich konnte am Ende einen zweiten Platz erringen, der unser Team zum dritten Platz verhalf. Morgen sollte es gut laufen. Ich hoffe auf ein paar gute Starts und dann wird es auch ein gutes Wochenende.»

Jetts älterer Bruder Hunter beendete das MX2-Rennen auf Rang 3. Mit 5 Punkten belegte Team Australien nach dem Qualifying damit Gesamtrang 3.

MXoN Qualifikation MXGP:

1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Jett Lawrence (AUS), Honda

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4. Ken Roczen (D), Suzuki

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Tim Gajser (SLO), Honda

7. Jago Geerts (B), Yamaha

8. Aaron Plessinger (USA), KTM

9. Pauls Jonass (LAT), Honda

10. Ben Watson (GB), Beta

Teamwertung Qualifying:

1. Frankreich, 2

2. Spanien, 3

3. Australien, 5

4. Deutschland, 6

5. Schweiz, 9

6. USA, 10

7. Belgien, 10

8. Slowenien, 13

9. Niederlande, 15

10. Italien, 17