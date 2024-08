MXoN Team Niederlande mit Glenn Coldenhoff (Fantic)

Nach dem Ausfall von Calvin Vlaanderen wurde das niederländische Nationen-Team umgestellt und Glenn Coldenhoff kommt zum Zuge. In der Besetzung Herlings, Coldenhoff und de Wolf gehört das Team zum Favoritenkreis.

Nach dem Ausfall von Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen, der sich in beim niederländischen Grand Prix in Arnheim eine Knieverletzung zugezogen hat, kommt nun Glenn Coldenhoff zum Zuge. Coldenhoff hat besonders bei den MXoN-Rennen in der Vergangenheit gute Leistungen abgeliefert. Unvergessen sind seine beiden Laufsiege 2019 in Assen, wo das niederländische Team einen historischen Sieg einfahren konnte.

Während der ersten Runde des MXGP Arnheim verletzte sich Vlaanderen so schwer, dass er den Grand Prix of Switzerland auslassen musste.

MXoN Team Niederlande:



Jeffrey Herlings - MXGP

Glenn Coldenhoff - Open

Kay de Wolf - MX2

In dieser Besetzung gehört 'Team Oranje' neben den Teams aus Frankreich, Australien, USA und Deutschland zum engeren Favoritenkreis.