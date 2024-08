MXoN Team Schweiz in bewährter Konstellation 30.08.2024 - 22:39 Von Thoralf Abgarjan

© Infront Moto Racing Jeremy Seewer führt Team Switzerland an

Das schweizerische Nationalteam tritt am 5.-6. Oktober in Matterley Basin in der Konstellation des Vorjahres an, mit der das Team einen guten 6. Platz erreichte. Das Team offeriert den Fans besondere Angebote.