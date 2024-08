MXoN Team USA: Chance Hymas (HRC) für MX2 gesetzt 29.08.2024 - 01:25 Von Thoralf Abgarjan

© Honda Chance Hymas startet in der MX2-Kategorie für Team USA

Team USA wird zum Motocross der Nationen am 5.-6.Oktober in Matterley Basin (England) in der Besetzung Chase Sexton, Aaron Plessinger (beide KTM) und Chance Hymas (Honda) antreten. Team-Manager wird Roger DeCoster.