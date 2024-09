Offiziell: Eli Tomac (Yamaha) startet beim MXoN 24.09.2024 - 11:19 Von Thoralf Abgarjan

© Yamaha Eli Tomac startet für Team USA

Yamaha-Werksfahrer Eli Tomac wird beim Motocross der Nationen in Matterley Basin in der MXGP-Klasse an den Start gehen. Er ersetzt Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton, der sich in Las Vegas eine Handverletzung zuzog.