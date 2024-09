Muss nun Eli Tomac (Yamaha) Team USA retten?

Der Crash von Chase Sexton in Las Vegas hat in den USA eine Diskussion über das MXoN entfacht, denn im Moment ist noch unklar, ob der Red Bull KTM Werksfahrer überhaupt in England antreten kann.

Noch ist unklar, wie schwer die Verletzung von Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton ist, die ihn in Las Vegas zur Aufgabe zwang. Hinter den Kulissen wird bereits diskutiert, ob und durch wen Sexton ersetzt werden könnte, wenn er für das Motocross der Nationen Anfang Oktober nicht zur Verfügung steht.

In der ersten Runde des ersten Laufs des dritten SMX Playoffs in Las Vegas hatte Justin Barcia (GASGAS) in einer Rhythmuspassage während der Flugphase mit seiner Fußraste seitlich den Helm, die Schulter und die rechte Hand von Sexton touchiert. Zwar ging Sexton nicht zu Boden, aber er konnte das Rennen wegen starker Schmerzen am rechten Handgelenk nicht fortsetzen.

Eli Tomac (Yamaha) zeigte in allen drei Playoffs gute Leistungen, wurde in Las Vegas Dritter und auch Dritter der SMX Gesamtwertung. In der Pressekonferenz nach dem Rennen wurde er gefragt, ob er denn für Team USA zur Verfügung stünde, falls Sexton ausfällt: «Das wird eine Diskussion sein, die in den nächsten Tagen geführt wird», erklärte er, «aber im Moment ist alles offen.»

US Teamchef Roger DeCoster soll am Rande der Veranstaltung gesagt haben, dass Team USA in Matterley Basin nur dann antreten würde, falls Fahrer eines Kalibers wie Sexton oder Tomac starten, so dass die Mannschaft bei diesem prestigeträchtigen Event realistische Titelchancen hat. Vor einer Woche musste de Coster bereits den verletzten Chance Hymas ersetzten und nominierte Cooper Webb (Yamaha) als MX2-Fahrer.