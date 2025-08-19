MXoN Team Niederlande ohne Jeffrey Herlings (KTM)

Das niederländische Team will beim Motocross der Nationen auf dem Ironman Raceway auf die Dienste von Jeffrey Herlings verzichten und nominierte Kay de Wolf (MX2), Glenn Coldenhoff und Calvin Vlaanderen.

Im Paddock von Uddevalla herrschte allgemeine Verwunderung über die Nominierung des niederländischen Teams für das Motocross der Nationen am 5. Oktober auf dem Ironman Raceway in Crawfordsville, denn Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings wird nicht dabei sein:

MXoN Team Niederlande 2025:



Kay de Wolf – MX2

Glenn Coldenhoff – MXGP

Calvin Vlaanderen – Open

«Sie waren besser als ich, warum sollten sie mich also nominieren», kommentierte 'The Bullet' die Auswahl des Kaders. «Wenn man sich die Ergebnisse von Lommel ansieht, waren sie vor mir. In der Meisterschaft sind sie Dritter und Fünfter, ich liege auf Platz 8. Wegen meiner Verletzungen wäre meine Nominierung vielleicht auch riskanter gewesen, also mussten sie eine Entscheidung treffen. Das respektiere ich voll und ganz. Ich bin deshalb nicht sauer. Natürlich habe ich mehr Rennen und mehr Meisterschaften gewonnen, aber das bedeutet nicht, dass ich derzeit viel besser bin.»

Die niederländische Föderation setzt also eher auf Konstanz als auf Speed. Ob das gegen Fahrer wie Jett und Hunter Lawrence in Crawfordsville reicht, wird sich zeigen.