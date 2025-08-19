Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Honda 2026 mit einem neuen Fahrer

MXoN Team Niederlande ohne Jeffrey Herlings (KTM)

Von Thoralf Abgarjan
Das Team Niederlande mit Glenn Coldenhoff, Kay de Wolf und Calvin Vlaanderen
© Copyright-Free

Das Team Niederlande mit Glenn Coldenhoff, Kay de Wolf und Calvin Vlaanderen

Das niederländische Team will beim Motocross der Nationen auf dem Ironman Raceway auf die Dienste von Jeffrey Herlings verzichten und nominierte Kay de Wolf (MX2), Glenn Coldenhoff und Calvin Vlaanderen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Im Paddock von Uddevalla herrschte allgemeine Verwunderung über die Nominierung des niederländischen Teams für das Motocross der Nationen am 5. Oktober auf dem Ironman Raceway in Crawfordsville, denn Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings wird nicht dabei sein:

MXoN Team Niederlande 2025:

Kay de Wolf – MX2
Glenn ColdenhoffMXGP
Calvin VlaanderenOpen

«Sie waren besser als ich, warum sollten sie mich also nominieren», kommentierte 'The Bullet' die Auswahl des Kaders. «Wenn man sich die Ergebnisse von Lommel ansieht, waren sie vor mir. In der Meisterschaft sind sie Dritter und Fünfter, ich liege auf Platz 8. Wegen meiner Verletzungen wäre meine Nominierung vielleicht auch riskanter gewesen, also mussten sie eine Entscheidung treffen. Das respektiere ich voll und ganz. Ich bin deshalb nicht sauer. Natürlich habe ich mehr Rennen und mehr Meisterschaften gewonnen, aber das bedeutet nicht, dass ich derzeit viel besser bin.»

Die niederländische Föderation setzt also eher auf Konstanz als auf Speed. Ob das gegen Fahrer wie Jett und Hunter Lawrence in Crawfordsville reicht, wird sich zeigen.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari und Lewis Hamilton: Schweigen ist Gold

Von Mathias Brunner
​Ferrari, das ist die erfolgreichste Seifenoper der Formel 1, von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Und keiner kann Drama besser als Lewis Hamilton. Mit absehbaren Konsequenzen.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 19.08., 15:10, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Di. 19.08., 15:55, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Di. 19.08., 16:25, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Di. 19.08., 17:15, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Di. 19.08., 18:10, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
  • Di. 19.08., 19:00, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Superenduro World Championship
  • Di. 19.08., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Di. 19.08., 19:30, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 19.08., 20:00, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Di. 19.08., 20:55, Motorvision TV
    Gearing Up
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C1908054511 | 5