MXoN: Team Österreich für Crawfordsville nominiert
Team Österreich für das Motocross der Nationen 2025
Die österreichische Föderation entsendet auch in diesem Jahr wieder eine Mannschaft zum Motocross der Nationen auf dem Ironman Raceway in Crawfordsville:
MXoN Team Österreich 2025:
Maximilian Ernecker - MX2
Marcel Stauffer - MXGP
Pascal Rauchenecker - Open
Teammanager ist der frühere WM-Pilot Karl Schmidinger. Pascal Rauchenecker und Marcel Stauffer haben bereits MXoN-Erfahrung. Für Max Ernecker wird es der erste MXoN-Einsatz.