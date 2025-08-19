MXoN: Team Österreich für Crawfordsville nominiert

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Thoralf Abgarjan
Team Österreich für das Motocross der Nationen 2025
Team Österreich für das Motocross der Nationen 2025

Österreich wird auch in diesem Jahr am Motocross der Nationen auf dem Ironman Raceway in Crawfordsville teilnehmen. Team Austria startet mit den Routiniers Pascal Rauchenecker und Marcel Stauffer sowie mit Max Ernecker.
Die österreichische Föderation entsendet auch in diesem Jahr wieder eine Mannschaft zum Motocross der Nationen auf dem Ironman Raceway in Crawfordsville:

MXoN Team Österreich 2025:

Maximilian Ernecker - MX2
Marcel Stauffer - MXGP
Pascal Rauchenecker - Open

Teammanager ist der frühere WM-Pilot Karl Schmidinger. Pascal Rauchenecker und Marcel Stauffer haben bereits MXoN-Erfahrung. Für Max Ernecker wird es der erste MXoN-Einsatz.

