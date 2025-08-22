Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MXoN Team Germany nominiert mit Ken Roczen (Suzuki)

Von Thoralf Abgarjan
Team Germany startet in der Besetzung Roczen, Spies und Längenfelder
Team Germany startet in der Besetzung Roczen, Spies und Längenfelder

Das deutsche Team startet zum Motocross der Nationen auf dem Ironman Raceway von Crawfordsville in der Besetzung Ken Roczen (Suzuki, MXGP), Maximilian Spies (KTM, Open) und Simon Längenfelder (KTM, MX2).
Die Frage, ob Ken Roczen, der neben der US-Staatsbürgerschaft seine ursprüngliche deutsche Staatsangehörigkeit behalten hat, für Deutschland beim Motocross der Nationen in Crawfordsville den Ring steigen kann, machte der Thüringer davon abhängig, wie fit er sich nach seiner Knöchelverletzung fühlt. Am vergangenen Wochenende startete Ken in Unadilla und belegte im ersten Lauf Platz 5. Auch wenn ihm für den zweiten Lauf noch die Intensität über die Distanz fehlte, gab er nun grünes Licht für das Motocross der Nationen am 5. Oktober, wie Teamchef Marcel Dornhöfer mitteilte.

Damit startet Deutschland in dieser Besetzung:
Ken RoczenMXGP
Maximilian SpiesOpen
Simon Längenfelder – MX2

Mit diesem Aufgebot zählt Team Deutschland zum erweiterten Kreis der Podiumskandidaten. Ken Roczen gewann 2012 gemeinsam mit Max Nagl und Marcus Schiffer die begehrte Chamberlain-Trophy.

6.95 02071959 C2208054513 | 5