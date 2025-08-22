MXoN Team Germany nominiert mit Ken Roczen (Suzuki)
Team Germany startet in der Besetzung Roczen, Spies und Längenfelder
Die Frage, ob Ken Roczen, der neben der US-Staatsbürgerschaft seine ursprüngliche deutsche Staatsangehörigkeit behalten hat, für Deutschland beim Motocross der Nationen in Crawfordsville den Ring steigen kann, machte der Thüringer davon abhängig, wie fit er sich nach seiner Knöchelverletzung fühlt. Am vergangenen Wochenende startete Ken in Unadilla und belegte im ersten Lauf Platz 5. Auch wenn ihm für den zweiten Lauf noch die Intensität über die Distanz fehlte, gab er nun grünes Licht für das Motocross der Nationen am 5. Oktober, wie Teamchef Marcel Dornhöfer mitteilte.
Damit startet Deutschland in dieser Besetzung:
Ken Roczen – MXGP
Maximilian Spies – Open
Simon Längenfelder – MX2
Mit diesem Aufgebot zählt Team Deutschland zum erweiterten Kreis der Podiumskandidaten. Ken Roczen gewann 2012 gemeinsam mit Max Nagl und Marcus Schiffer die begehrte Chamberlain-Trophy.