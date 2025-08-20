Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
SBK: Rea zieht gegen Bautista den Kürzeren

MXoN: Team Frankreich mit Überraschungen

Von Thoralf Abgarjan
Team Frankreich startet mit Maxime Renaux, Romain Febvre und Mathis Valin
© Copyright-Free

Team Frankreich startet mit Maxime Renaux, Romain Febvre und Mathis Valin

Frankreich präsentierte ihr Team für das Motocross der Nationen in den USA mit Romain Febvre (MXGP), Maxime Renaux (Open) und Mathis Valin (MX2). Damit verzichten die Franzosen auf ihre US-Legionäre.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Dass WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) beim MXoN für Frankreich in den Ring steigt, war zu erwarten. Die anderen beiden Team-Mitglieder sind aber eine Überraschung, denn die französische Föderation setzte mit Maxime Renaux (Yamaha/Open) und Mathis Valin (Kawasaki/MX2) ausschließlich auf den WM-Kader und ließ die US-Legionäre außen vor.

Erstaunlich ist diese Entscheidung mit Blick auf die Streckenkenntnis, die Dylan Ferrandis (Honda) und Tom Vialle (KTM) mitbringen. Tom Vialle hatte zwar kürzlich mit einer Verletzung zu kämpfen, stand aber beim letzten Rennen der US Nationals in Unadilla wieder auf dem Podium.

Dylan Ferrandis hatte zwar auch mitVerletzungs-Sorgen, aber das Rennen in Unadilla beendete er auf Platz 6, nachdem er sich im zweiten Lauf immerhin gegen Ken Roczen (Suzuki) durchsetzen konnte.

Bekanntlich spielen hinter den Kulissen aber oft ganz andere Gründe eine Rolle. Mathis Valin jedenfalls konnte sich in der MX2-WM gut positionieren. Frankreich hat ein starkes Aufgebot,. Ob sie damit den Mannschaften aus den Australien und den USA gefährlich werden kann, wird sich am 5.Oktober in Crawfordsville zeigen.

MXoN Team Frankreich 2025:

Romain Febvre - MXGP
Mathis Valin - MX2
Maxime Renaux - Open

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari und Lewis Hamilton: Schweigen ist Gold

Von Mathias Brunner
​Ferrari, das ist die erfolgreichste Seifenoper der Formel 1, von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Und keiner kann Drama besser als Lewis Hamilton. Mit absehbaren Konsequenzen.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Do. 21.08., 00:45, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Do. 21.08., 01:45, Hamburg 1
    car port
  • Do. 21.08., 03:25, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Do. 21.08., 03:45, Hamburg 1
    car port
  • Do. 21.08., 03:50, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Do. 21.08., 04:15, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Do. 21.08., 04:30, SPORT1+
    The Front Row
  • Do. 21.08., 04:45, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Do. 21.08., 05:10, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
  • Do. 21.08., 05:15, Hamburg 1
    car port
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C2008212013 | 5