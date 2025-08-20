MXoN: Team Frankreich mit Überraschungen

Frankreich präsentierte ihr Team für das Motocross der Nationen in den USA mit Romain Febvre (MXGP), Maxime Renaux (Open) und Mathis Valin (MX2). Damit verzichten die Franzosen auf ihre US-Legionäre.

Dass WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) beim MXoN für Frankreich in den Ring steigt, war zu erwarten. Die anderen beiden Team-Mitglieder sind aber eine Überraschung, denn die französische Föderation setzte mit Maxime Renaux (Yamaha/Open) und Mathis Valin (Kawasaki/MX2) ausschließlich auf den WM-Kader und ließ die US-Legionäre außen vor.

Erstaunlich ist diese Entscheidung mit Blick auf die Streckenkenntnis, die Dylan Ferrandis (Honda) und Tom Vialle (KTM) mitbringen. Tom Vialle hatte zwar kürzlich mit einer Verletzung zu kämpfen, stand aber beim letzten Rennen der US Nationals in Unadilla wieder auf dem Podium.

Dylan Ferrandis hatte zwar auch mitVerletzungs-Sorgen, aber das Rennen in Unadilla beendete er auf Platz 6, nachdem er sich im zweiten Lauf immerhin gegen Ken Roczen (Suzuki) durchsetzen konnte.

Bekanntlich spielen hinter den Kulissen aber oft ganz andere Gründe eine Rolle. Mathis Valin jedenfalls konnte sich in der MX2-WM gut positionieren. Frankreich hat ein starkes Aufgebot,. Ob sie damit den Mannschaften aus den Australien und den USA gefährlich werden kann, wird sich am 5.Oktober in Crawfordsville zeigen.

MXoN Team Frankreich 2025:



Romain Febvre - MXGP

Mathis Valin - MX2

Maxime Renaux - Open