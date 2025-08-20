Starkes schweizerisches Team beim MXoN

Das schweizerische Team wird beim Motocross der Nationen auf dem Ironman Raceway in Crawfordsville (USA) mit Jeremy Seewer (Ducati), Valentin Guillod (Yamaha) und Nico Greutmann (Husqvarna) antreten.

Das schweizerische Team hat in diesem Jahr beinahe einen kleinen Heimvorteil, denn Valentin Guillod (Yamaha) schlug sich bisher in den USA erstaunlich gut und belegt in der Meisterschaft vor dem Finale in Budds Creek den 9. Platz. Er kennt also die USStrecken und insbesondere auch den Ironman Raceway in Crawfordsville. In den USA mit dabei ist natürlich auch Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer, der in der MXGP nach anfänglichen Schwierigkeiten jetzt immer häufiger in der Spitzengruppe anzutreffen ist und in der WM-Tabelle zur Zeit auf dem 9. Platz rangiert.

MX2-Pilot Nico Greutmann (Husqvarna) ist eine Kämpfernatur. Nur so konnte er im vergangenen Jahr den ADAC MX Youngsters-Cup gewinnen. Nico startet in diesem Jahr in der EMX250 und belegt in Tabelle bei noch zwei ausstehenden Events den Platz 5.

Team Schweiz MXoN 2025



Jeremy Seewer #25 - MXGP

Valentin Guillod #27 - Open

Nico Greutmann #26 – MX2