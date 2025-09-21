Verletzungsupdate Chase Sexton (KTM) nach Vegas-Crash

Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton stürzte im zweiten Lauf des SMX Playoffs von Las Vegas und musste ins Medical Center transportiert werden. Zwei der drei MXoN-Piloten des US-Teams sind damit angeschlagen.

Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton stürzte im zweiten Lauf des SMX-Finales von Las Vegas und musste von der Medical Crew von der Strecke im Infield des Las Vegas Motor Speedways gefahren werden. Bilder von seinem Unfall gibt es nicht, aber seine Werks-KTM sah nach dem Zwischenfall sehr mitgenommen aus.

Nun gab Sexton über Social Media bekannt, dass er sich eine Schulterverletzung und eine Gehirnerschütterung zugezogen hat: «Meine Schulter ist sehr schwach. Ich werde sie in der kommenden Woche untersuchen lassen. Außerdem habe ich eine leichte Gehirnerschütterung.»

Die große Frage ist nun, ob Chase Sexton, der für das MXoN Team USA nominiert wurde, in zwei Wochen in Crawfordsville antreten kann oder nicht. Für die amerikanische Mannschaft, die auf heimischem Boden die Chamberlain-Trophy gewinnen will, ist dies nicht der einzige Rückschlag. MX2-Pilot Haiden Deegan (Yamaha) hat sich im zweiten Lauf des SMX Playoffs einen Schlüsselbeinbruch zugezogen.

In den USA wird bereits spekuliert, dass RJ Hampsire (MXGP) und Justin Cooper (MX2) als Ersatzfahrer für Sexton und Deegan im Gespräch sind.