Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marquez laut Bagnaia ohne Gegner

RJ Hampshire (Husqvarna) startet für MXoN Team USA

Von Thoralf Abgarjan
RJ Hampshire startet für Team USA
© Husqvarna

RJ Hampshire startet für Team USA

Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire wird beim Motocross der Nationen den verletzten Chase Sexton im Team USA ersetzen. Eli Tomac (Yamaha) fährt in der MXGP und Justin Cooper (Yamaha) wird in der MX2 Backup-Fahrer.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Chase Sexton (KTM), der sich beim 3. SMX-Playoff in Las Vegas eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, wurde nun Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire nachnominiert. Hampshire wird in der Open-Kategorie starten, Eli Tomac (Yamaha) in der MXGP.

MX2-Pilot Haiden Deegan (Yamaha), der sich ebenfalls in Las Vegas verletzte, soll mit Chance am 4. und 5. Oktober wieder fit sein und in Crawfordsville starten können. Falls 'Dangerboy' Deegan nicht fit ist, soll ihn Justin Cooper (Yamaha) vertreten. Cooper trainiert bereits auf dem 250er Motorrad und ist als Backup-Fahrer nominiert.

Die Lage für Team USA bleibt also angespannt. «Wir sind RJ zutiefst dankbar, dass er so kurzfristig zugesagt hat», erklärte US-Teamchef Mike Pelletier. «RJs Engagement und Professionalität sind hervorragend und ich weiß, dass er sich geehrt fühlt, die Vereinigten Staaten zu Hause zu vertreten», erklärte Pelletier.

«Ich möchte Justin Cooper unseren aufrichtigen Dank für sein unerschütterliches Engagement und seine Professionalität aussprechen», fügte Pelletier hinzu. «Justin trainiert weiterhin auf höchstem Niveau, um im richtigen Moment bereit zu sein und seine Landsleute zu unterstützen. Das spricht Bände über seinen Charakter, seine Arbeitsmoral und sein Engagement für das US-Team.»

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Hall of Fame: Wie man zur «MotoGP-Legende» wird

Von Adam Wheeler
Beim MotoGP-«Iconic»-Event wurden 17 Motorradrennfahrer in die Hall of Fame aufgenommen. Objektive Kriterien entscheiden darüber, wer in die begehrte Ruhmeshalle aufgenommen wird. Wer auf der Strecke blieb.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Do. 25.09., 23:25, Motorvision TV
    Monaco Grand Prix Historique
  • Do. 25.09., 23:45, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 26.09., 00:20, Motorvision TV
    King of the Roads
  • Fr. 26.09., 03:45, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 26.09., 04:05, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 26.09., 04:30, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Fr. 26.09., 05:00, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Fr. 26.09., 05:30, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Fr. 26.09., 05:45, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 26.09., 07:00, Eurosport 2
    Motorradsport: 24-Stunden-Rennen Bol d'Or
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C2509212013 | 9