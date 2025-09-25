RJ Hampshire (Husqvarna) startet für MXoN Team USA

Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire wird beim Motocross der Nationen den verletzten Chase Sexton im Team USA ersetzen. Eli Tomac (Yamaha) fährt in der MXGP und Justin Cooper (Yamaha) wird in der MX2 Backup-Fahrer.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Chase Sexton (KTM), der sich beim 3. SMX-Playoff in Las Vegas eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, wurde nun Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire nachnominiert. Hampshire wird in der Open-Kategorie starten, Eli Tomac (Yamaha) in der MXGP.

MX2-Pilot Haiden Deegan (Yamaha), der sich ebenfalls in Las Vegas verletzte, soll mit Chance am 4. und 5. Oktober wieder fit sein und in Crawfordsville starten können. Falls 'Dangerboy' Deegan nicht fit ist, soll ihn Justin Cooper (Yamaha) vertreten. Cooper trainiert bereits auf dem 250er Motorrad und ist als Backup-Fahrer nominiert.

Die Lage für Team USA bleibt also angespannt. «Wir sind RJ zutiefst dankbar, dass er so kurzfristig zugesagt hat», erklärte US-Teamchef Mike Pelletier. «RJs Engagement und Professionalität sind hervorragend und ich weiß, dass er sich geehrt fühlt, die Vereinigten Staaten zu Hause zu vertreten», erklärte Pelletier.

«Ich möchte Justin Cooper unseren aufrichtigen Dank für sein unerschütterliches Engagement und seine Professionalität aussprechen», fügte Pelletier hinzu. «Justin trainiert weiterhin auf höchstem Niveau, um im richtigen Moment bereit zu sein und seine Landsleute zu unterstützen. Das spricht Bände über seinen Charakter, seine Arbeitsmoral und sein Engagement für das US-Team.»