Sidecarcross-NK St. Isidorushoeve: Prümmer mit Ersatz 30.04.2024 - 06:21 Von Axel Koenigsbeck

© Koenigsbeck Hartes Rennen im weichen Sand von St. Isidorushoeve: Tim Prümmer und Ersatzbeifahrer Jens Vincent

Beim dritten Rennen zur niederländischen Meisterschaft in St. Isidorushoeve trat Tim Prümmer mit dem Niederländer Jens Vincent im Boot an und blieb in Schlagdistanz zu den Top-Tabellenrängen.