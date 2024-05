SidecarCross-NK Heerde: Vanluchene gehandicapt

Vor dem SidecarCross-Grand Prix fand in Heerde am Himmelfahrtstag das vierte Rennen zur niederländischen Meisterschaft statt. Tim Prümmer/Rodolphe bleiben auf Medaillenkurs.

Wann bekommen WM-Teilnehmer unmittelbar vor einem GP schon die Gelegenheit, die Strecke unter Rennbedingungen zu studieren? In Heerde war dies ausnahmsweise der Fall, da die vierte Veranstaltung zum NK für den Himmelfahrtstag angesetzt war. Selbstredend nutzten einige Teams diese Chance, darunter die Lielbardis-Zwillinge, Brett Wilkinson/Joe Millard und Marvin Vanluchene/Glenn Janssens.

Für den aktuellen Weltmeister lief die Generalprobe nicht nach Plan. Gleich beim ersten Start zog er sich durch Feindberührung eine Handverletzung zu, beendete das Rennen mit einer Runde Rückstand aber immerhin noch als 15. Zum zweiten Lauf trat das belgische Duo nicht mehr an. Auch Benjamin Weiss/Patrick Schneider ließen sich diese Trainingsmöglichkeit nicht entgehen und wurden im ersten Durchgang immerhin Achte.

Von den Teams mit deutscher Flagge waren Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton vertreten, da sie ohnehin die komplette niederländische Meisterschaft bestreiten. Im Sand von Heerde lief es für die deutsch-französische Formation deutlich besser als zuvor in St. Isidorushoeve. Da ihre Kontrahenten Tim und Sem Leferink lediglich zehn Zähler einfahren konnten, erkämpften sich Prümmer/Lebreton den dritten Rang zurück und blieben auf Schlagdistanz zu Stephan Wijers/Han van Hal.

Marvin Reipen/Sven van Dommelen blieben als weitere permanente NK-Starter im zweiten Lauf ohne Fortune. Dagegen konnten Christian Hentrich/Simon Lenz in beiden Läufen punkten. Die Rheinländer absolvieren derzeit ein strammes Programm: Am Maifeiertag starteten sie in Euskirchen, um gleich am folgenden Sonntag bei der DM in Schopfheim vorn mitzumischen. Dem Einsatz an Himmelfahrt in Heerde folgen unmittelbar Auftritte in Kleinhau, wo sie als Clubmitglieder des dortigen MSC selbstverständlich erwartet werden.

Für Kurzentschlossene: Am Freitag, dem 10. Mai, steigt die 33. Ausgabe des Flutlicht-Motocross in Kleinhau. Die Trainings beginnen um 14.30 h, die Rennen um 17.40 h. Weitere Informationen: msc-kleinhau.com. Am Wochenende (11./12.5.) finden die niederländischen Sandspiele mit dem Grand Prix in Heerde ihre Fortsetzung. Info: msv-nov.nl.

Resultate Motocross-Gespann-NK Heerde/NL:

1. Lauf: 1. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-AMS. 2. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 3. Van Daele/van der Putten (B/NL), VMC-Zabel. 4. Prümmer/Lebreton (D/F), WSP-Husqvarna. 5. Wijers/van Hal (NL), VMC-Zabel. 6. Wilkinson/J.Millard, (GB), WSP-AMS. 7. Gert van Werven/A.van de Wiel (NL), WSP-TM. 8. Weiss/Schneider (A), VMC-Zabel. 9. T.van der Lagemaat/Könst (NL),VMC-Mega. 10. Mulders M.van Deutekom (NL), WSP-Zabel. 22. Hentrich/Lenz (D), VMC. 26. Reipen/van Dommelen (D/NL), WSP-Zabel.



2. Lauf: 1. Hermans. 2. Van Daele. 3. Van Werven. 4. Wijers. 5. Prümmer. 6. Mulders. 7. Lielbardis. 8. Wilkinson. 9. Van den Boomen/H.van de Wiel (NL).10. Van de Lagemaat. 20. Hentrich.



NK-Stand nach 8 Läufen: 1. Hermans 180 Punkte. 2. Wijers 130. 3. Prümmer 129. 4. Leferink 120. 5. Van Werven 107. 18. Reipen 35. 22. Hentrich 19. 26. Weiss 13. 31. Weinmann 8.