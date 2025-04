ECMXCup 2025 startet mit Seriensponsor «eq Strom»

Classic Motocross erfreut sich großer Beliebtheit, weil der Offroad-Bereich stets Vorreiter technischer Innovationen war. Historische Motorräder, frei von engen Auflagen und Bestimmungen, liegen weiterhin im Trend.

Am 10. Mai 2025 wird auf der früheren WM-Strecke im tschechischen Stribro der erste Lauf des ECMX Classic-Cups ausgetragen. Mit dem deutschen Energieunternehmen «eq Strom» wurde ein engagierter Seriensponsor gefunden.

Auf der Kultstrecke von Stribro gewann 1976 der Tscheche Jiri Churavy von Dukla Prag auf der 125 ccm Werks-CZ seinen Heim-Grand-Prix. Churavy wurde in jenem Jahr WM-Vizeweltmeister hinter dem Belgier Caston Rahier (Suzuki) und vor Zdenek Velky (CZ) sowie dem Amerikaner Marty Smith. Nun kehrt die Classic Europameisterschaft also an diesen historischen Ort zurück.

312 Fahrer aus 16 Nationen haben ihre Nennungen abgegeben, darunter WM-Teilnehmer und Landesmeister der 1980er Jahre wie z.B. Manfred Kainz und Christian Lovranich aus Österreich, Peter van den Nieuwenhof aus den Niederlanden oder Jozef Drozda aus der Slowakei . Alle Meister und Platzierten des Vorjahres werden auch in diesem Jahr starten.

In der Kategorie Classic starten Motorräder bis Baujahr 1974 in den Fahreraltersklassen bis 50 Jahre, 50+, 60+, 66+ und 72+. In der Kategorie Twinshock starten Motorräder bis Baujahr 1982 in den Fahreraltersklassen bis 50 Jahre, 50+, 60+ und 66+. Die Klasse EVO sind Motorräder bis Baujahr 1985 und bis 1990 in den Altersklassen bis 50 Jahre und 50+. Die Klasse Super EVO sind Motorräder bis Baujahr 1996 ohne Altersbegrenzung der Fahrer.

Marken wie CZ, BSA, CCM, Matchless, Jawa, Bultaco, Gilera, Maico, Husqvarna, Kawasaki, Suzuki werden als bunter Mix von 2 und 4 Taktern am Startgatter stehen. In den Klassen EVO bis Baujahr 1996 überwiegen die Marken Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki und KTM. In den Twinshock-Klassen dominieren die Marken Maico, Husqvarna und Suzuki.

Die Veranstalter haben für dieses Jahr einen besonderen Leckerbissen vorbereitet: Aus Italien kommen 2 Fahrer vom Moto Villa Museum Modena. Sie fahren auf einer 250 ccm Villa Baujahr 1982. Villa Italia war sowohl im Straßenrennsport als auch im Motocross aktiv.

Am Freitag, dem 9. Mai 2025 findet ab 19:00 Uhr das Fahrermeeting statt, bei dem es weitere Informationen über die gesamte Serie gibt. Am Samstag, dem 10. Mai. 2025 beginnen ab 8:00 Uhr die Trainings, ab 13:00 Uhr die Rennen.

«Wir freuen uns über die ausgezeichnete Resonanz bei Fahrern und Zuschauern», zeigte sich Classics-Mastermind Harald Mühlig begeistert. «Von Jahr zu Jahr führen wir Verbesserungen ein, so dass wir uns stetig weiterentwickeln.»

Kalender Classic MX Cup 2025:



10.05.2025 - Stribro, CZ

14.06.2025 Veszpremvarsany, H

05.07.2025 Laubus Eschbach, D

Weitere Informationen: