Rückschlag für KTM: Produktionsstart verschoben

Der Produktionsstart in Mattighofen wurde verschoben

In einer am 28. April 2025 veröffentlichten Ad hoc Mitteilung der Pierer Mobility AG wurde die Wiederaufnahme der Produktion erneut verschoben. Nun hofft KTM, die Produktion im Sommer aufnehmen zu können.

Im Februar dieses Jahres gab die Pierer Mobility Group eine Erklärung ab, dass die Liquidität gesichert wurde und die Produktion im März 2025 wieder aufgenommen werden sollte. Wie KTM in einer Ad hoc Mitteilung am 28. April 2025 erklärte, soll die Produktion nun aber erneut eingestellt werden. Grund sollen u.a. Probleme mit Zulieferern sein.

In der Mitteilung heißt es: «Nachdem die Produktion im KTM-Werk Mattighofen seit 13. Dezember 2024 unterbrochen war, begannen am 17. März 2025 erste Schritte zum Wiederhochfahren. Dies wurde durch die Zuführung von finanziellen Mitteln in Höhe von bisher € 150 Mio. durch den strategischen Partner Bajaj ermöglicht.»

Der Produktionsstart soll nun im Sommer 2025 erfolgen: «Nach den derzeitigen Plänen und vorbehaltlich eines positiven Abschlusses des Investorenprozesses werden alle vier Produktionslinien im Sommer 2025 wieder im Betrieb sein. Bis dahin wird auch die globale Lieferkette schrittweise reaktiviert, sodass ab dann ein flüssiger Produktionsablauf mit effizienten Durchlaufzeiten und ohne weitere Produktionsunterbrechungen gewährleistet ist.»

Die Aussichten auf das Geschäftsjahr 2025 bleiben getrübt: «Wegen der schwierigen makroökonomischen Rahmenbedingungen sowie aufgrund des laufendes Sanierungsprozesses und des schrittweisen Hochfahrens der Produktion wird auch für das Geschäftsjahr 2025 ein negatives operatives Ergebnis (vor Sanierungsgewinn) erwartet», heißt es in der Mitteilung.