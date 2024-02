HRC-Team: MX2-Werksbike und ein exklusiver Coach

Mit dem jungen Italiener Ferruccio Zanchi hat Honda in der 250er-Motocross-WM-Kategorie MX2 erstmals seit mehreren Jahren wieder einen Werksfahrer, dem noch dazu ein prominenter Betreuer an die Seite gestellt wird.

Honda bietet nach einigen Jahren Pause in der MX2-Klasse wieder einen Werksfahrer auf. Mit Ferruccio Zanchi ist es noch dazu ein Rookie. Der erst 17-jährige Italiener hat bereits 2023 Wildcard-Einsätze in der MX2-Klasse bestritten, belegt in der Endabrechnung der EMX250 Rang 4 und sicherte sich drei Laufsiege.

Letzter HRC-Werksfahrer in der MX2-WM war in den Jahren 2018 und 2019 der aus Südafrika stammende Niederländer Calvin Vlaanderen, der mit dem Bike einige starke Leistungen zeigte, aber auch von Verletzungspech geplagt war. Die neue 250er-Honda ist ein Werksmotorrad. Gariboldi: «Es wurden viele Anleihen an den Bikes der Lawrence-Brüder in den USA genommen.»

Dazu ist dem Teammanagement ein weiterer Coup gelungen: Mit dem französischen 250er-Ex-Weltmeister Jacky Vimond (62) hat die HRC-Truppe nun exklusiv einen Betreuer, der sich für Rookie Zanchi und Ruben Fernandez als Coach engagiert.

Honda-Teambesitzer Giacomo Gariboldi sagte dazu: «Ruben hatte schon 2023 eine starke Saison. Er will sich weiter steigern, sein Vertrag läuft aus. Um ihm nochmals weiterzuhelfen, haben wir entschieden, Jacky Vimond zu engagieren. Er hat auch schon die Vorbereitung von Zanchi begleitet. Wir sind sicher, dass auch Ruben mit Jacky Vimond noch einen Schritt machen kann.»

Vimond hat nach seiner Fahrerlaufband unter anderen Stars wie Yves Demaria, Sebastien Tortelli, Ben Watson und Romain Febvre betreut.

Bei den Rennen zur offenen Italienischen Meisterschaft in Riola Sardo am Sonntag und dann in Mantua (11.2.) wird im Stream der ehemalige italienische Weltklasse-Pilot Claudio Federici als Co-Kommentator am Mikrofon dabei sein.