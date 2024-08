Titelverteidiger Frankreich präsentiert starkes Team 21.08.2024 - 21:45 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP-TV Frankreich gewann 2023 das Motocross der Nationen

Das französische Team geht beim Motocross der Nationen in Matterley Basin mit den Startnummern 1, 2 und 3 an den Start. Nominiert wurden dieselben Fahrer wie 2023 in Ernée mit Febvre, Renaux und Vialle.