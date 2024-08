Die Motocross-Elite gastiert in der Schweiz

Am kommenden Wochenende findet in Frauenfeld (CH) der 17. Lauf der Motocross-WM statt. In der MXGP-Klasse werden viele Schweizer Wildcard-Fahrer am Start sein.

Am vergangenen Wochenende fand im niederländischen Arnhem der 16. Saisonlauf der Motocross-Weltmeisterschaft 2024 statt. Bereits am 24. und 25. August geht es in Frauenfeld in der Schweiz weiter.

In der Top-Klasse MXGP erleben wir derzeit einen Dreikampf der mehrfachen Weltmeister Tim Gajser (Honda), Jorge Prado (GASGAS) und Jeffrey Herlings (KTM) um die Krone 2024. Die besten Karten hat aktuell Gajser, der die WM-Tabelle mit 801 Punkten anführt, nur neun Punkte dahinter folgt Prado. Mit einem Rückstand von 35 Punkten ist Herlings derzeit Dritter – mit seinen Siegen in beiden Wertungsläufen in Arnheim ist der Niederländer wieder näher an die Spitze herangerückt.

In Frauenfeld ruhen die Hoffnungen der Schweizer Fans in erster Linie auf dem derzeitigen WM-Fünften Jeremy Seewer (Kawasaki), sowie dem derzeit an neunter Stelle liegenden Valentin Guillod (Honda). Während Kevin Brumann an zwölf der bisherigen 16 Saisonrennen teilgenommen hat und in der Gesamtwertung auf Rang 26 liegt, werden Arnaud Tonus, Loris Freidig, Robin Scheiben, Nicolas Bender, Bryan Boulard und Alessandro Contessi bei ihrem Heim-Grand-Prix als Wild-Card-Fahrer antreten.

In der MX2-WM dürften die beiden Fahrer vom Team Nestaan Husqvarna Factory Racing, der Niederländer Kay de Wolf und der Belgier Lucas Coenen, das Titelrennen unter sich ausmachen, wobei de Wolf mit seinen 777 Punkten derzeit 44 Punkte Vorsprung auf Coenen hat. Fahrer aus der Schweiz werden in Frauenfeld in der kleinen WM-Klasse voraussichtlich nicht am Start sein.

Anders sieht es in den beiden Support-Klassen EMX250 und EMX125 aus. So ergänzen in der EMX250 den aktuellen EM-Sechsten Nico Greutmann die weiteren Eidgenossen Luca Diserens, Arthur Steffen und Remo Schudel. Ebenfalls nur einmalig treten in der EMX125 Ryan Oppliger, Noe Zumstein, Noryn Pulsini, Santiago Espada, Tristan Blanc und Dany Henzer unter dem Schweizer Kreuz an.

Tickets und weitere Infos zum Event in Frauenfeld gibt es unter: www.mxgp-switzerland.com.