Chevrolet Camaro ZL1 für NASCAR Cup Series 2026

Chevrolet startet 2026 mit einem neuen Fahrzeug in der NASCAR Cup Series, der höchsten NASCAR-Serie in den USA. Die Marke hat heute den überarbeiteten Camaro ZL1 für die 2026er Rennsaison in der Serie präsentiert.

Chevrolet wird in der NASCAR Cup Series-Saison 2026 mit einem überarbeiteten Design seines Camaro ZL1-Rennwagens an den Start gehen, dessen Wettbewerbsdebüt im Februar beim Cook Out Clash im Bowman Gray Stadium stattfindet. Das besondere an dem nur 400 Meter kurzen Ovalkurs ist, dass er in ein Stadion gebaut wurde, in dem auch Footballspiele stattfinden.

Die neueste Ausgabe des Camaro ZL1-Rennwagens wird ein verbessertes Design aufweisen, das auf das kürzlich von Chevrolet veröffentlichte Camaro ZL1 Carbon Performance Package-Zubehörkit abgestimmt ist, mit dem Besitzer die Leistungsfähigkeit des Serienfahrzeugs Camaro ZL1 der sechsten Generation optimieren können. Chevrolet hat bei dieser Überarbeitung mit NASCAR und seinen Teams zusammengearbeitet.

Die auffälligsten Änderungen am Rennwagen sind eine größere Motorhaube, ein überarbeiteter Kühlergrill und markantere Schwellerverkleidungen an den Seiten des Fahrzeugs. Diese spiegeln die Carbon-Einsätze in der Motorhaube und die Schwellerverkleidungen des neuen Carbon Performance Package sowie den Kühlergrill und den Splitter der ZL1 1LE-Spezifikation wider.

Seit 1955 hat Chevrolet mit 14 verschiedenen Modellen an der NASCAR Cup Series teilgenommen und dabei 881 Siege, 34 Fahrer-Meisterschaften und 44 Hersteller-Meisterschaften erzielt, darunter die letzten fünf Hersteller-Titel, und sich damit den Titel als erfolgreichster Hersteller in der Geschichte der Serie verdient.

Den letzten Titel sicherte sich die Marke aus dem GM-Konzern erst in diesem Jahr, als sich Kyle Larson den Titel bei einem dramatischen Saisonfinale in Phoenix sicherte. Für Larson, der im Erfolgsteam Hendrick Motorsports einen Chevrolet steuert, war es der zweite Titelgewinn in der höchsten NASCAR-Serie.