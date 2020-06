NASCAR Cup Series fährt am Sonntag im Free-TV

Free-TV-Premiere für die NASCAR Cup Series in dieser Saison: Das zweite Rennen des Double-Headers in Pocono läuft am Sonntag live ab 22 Uhr auf Sport1.

In der NASCAR Cup Series geht es bereits seit einigen Wochen wieder zur Sache. Diesmal gibt es ein besonderes Highlight für alle Fans der Königsklasse im US-Motorsport, denn Sport1 überträgt erstmals in dieser Saison ein Rennen im Free-TV: Zu sehen gibt es am Sonntag live ab 22 Uhr das zweite Rennen des Pocono-Double-Headers.

Alle Läufe der NASCAR Cup Series werden live oder relive auf SPORT1+ mit Originalkommentar ausgestrahlt. So auch das erste Rennen auf dem Pocono Raceway am kommenden Sonntag ab 19:10 Uhr, das 130 Runden auf dem Trio-Oval umfasst.

Beim zweiten Rennen werden 140 Runden absolviert. Weiter geht es dann in der Königslasse des US-Motorsports mit dem Big Machine Hand Sanitizer 400 in Indianapolis am Sonntag, 5. Juli, live ab 22:00 Uhr.

Mit dem Quaker State 400 in Kentucky steht am Sonntag, 12. Juli, live ab 20:30 Uhr noch ein weiteres Rennen an, bevor in der Nacht auf Donnerstag, 16. Juli, live ab 01:00 Uhr in Charlotte das All-Star Race über die Bühne geht.