Zwei Traditions-Rallyes geben für 2020 auf

In der Österreichischen Rallye-Meisterschaft, die in diesem Jahr mit sieben Läufen hätte ausgetragen werden sollen, haben zwei Traditions-Rallyes in diesem Jahr endgültig aufgegeben.

Die WeinbergerHolz Lavanttal Rallye (Wolfsberg/Kärnten) und die Rebenland Rallye (Leutschach/Steiermark), beide bisher wegen der Corona-Pandemie nur terminlich verschoben, mussten nun für 2020 leider endgültig abgesagt werden. Die Veranstalter planen aber bereits jetzt, die beiden Staatsmeisterschaftsläufe in der Saison 2021 wieder durchzuführen.

Der Veranstalter der Rebenland Rallye, der Tourismusverein Leutschach an der Weinstrasse, der den zweiten ORM-Lauf vom 27./ 28. März 2020 bereits zum neunten Mal hätte austragen sollen, hat sich entschlossen, nach der bisherigen Bekanntgabe einer Verschiebung, nun endgültig für diese Saison abzusagen.

Auch der Veranstalter der WeinbergerHolz Lavanttal Rallye (17./18. April 2020) die heuer zum 44. Mal gefahren worden wäre, hat sich nach der geplanten Verschiebung in den Sommer nunmehr in einer Vorstandsitzung entschlossen, die Rallye in diesem Jahr nicht mehr durchzuführen.