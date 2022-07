Vierter Weiz-Sieg für Hermann Neubauer

Der Salzburger Hermann Neubauer gewann den fünften Rallye-Staatsmeisterschaftslauf in der Steiermark souverän, 2WD-Pilot Julian Wagner fixiert zwei.

Mit einem Favoritensieg ging eine unaufgeregte, aber trotzdem aufregende Rallye Weiz 2022 über die Bühne. Sämtliche Teilnehmer präsentierten ihren Sport auf höchstem Niveau und holten sich den verdienten Applaus der Fans. Dass der Salzburger Hermann Neubauer hier seinen insgesamt vierten Sieg einfahren konnte, verdankt er einer perfekten Mischung aus Intelligenz und Können. Nie hatte man den Eindruck, dass der doppelte Staatsmeister von 2017 und 2019 in Schwierigkeiten kommen könnte. Und auch wenn es vor allem dem Tschechen Adam Brezik im Skoda Fabia R5 fünf Mal gelang, auf einer Sonderprüfung schneller zu sein, hatte es den Anschein, als wäre Neubauer die sichere Zielankunft wichtiger als Zwischenbestzeiten. Der finale Vorsprung auf Brezik von über einer Minute wurde Neubauers reifer Leistung schließlich in allen Belangen gerecht.

Mit dem dritten Platz von Weiz verteidigte Skoda-Pilot Günther Knobloch nicht nur seinen momentanen zweiten Rang in der Staatsmeisterschaft, sondern darf sich auch über die Auszeichnung des besten Steirers freuen.

Weiz-Sieger Hermann Neubauer: «Dieser Sieg gehört in erster Linie der großartigen Mannschaft von ZM Racing und den Mechanikern, die sich jedes Mal den Hintern aufreißen, damit wir auf einem solchen Niveau fahren können. Natürlich war es diesmal etwas anderes in Abwesenheit von Simon Wagner, Ich habe nicht mein letztes Hemd riskiert, aber auch nicht gebummelt. Danke am die tollen Fans an den Strecken.»

Dritter und bester Steirer Günther Knobloch: «Ich bin mit diesem dritten Platz super happy. Insgesamt zählt für mich, dass wir noch nie so nah an der Spitze dran waren wie diesmal. Das Adam Brezik ein schneller Mann ist, hab‘ ich gewusst und auch im Vorhinein schon gesagt. Ich denke, wir haben hier eine sehr gute Rallye abgeliefert.»

Hinter Knobloch versäumte der Oberösterreicher Johannes Keferböck im Skoda Fabia Rally2 als Vierter den Sprung aufs Weizer Siegespodest. Und noch ärgerlicher war dies für den Weizer Local Heroe Kevin Raith, den eine berechtigte 40-Sekunden-Strafe wegen Zuspätkommens zum Start der SP 10 zurück- und aus dem lange aufrechten Kampf ums Podest warf.

In der 2WD-Klasse ist die Titeljagd 2022 entschieden. Julian Wagner holte sich mit seinem fünften Saisonsieg in ebenso vielen ORM-Läufen die hochverdiente Staatsmeister-Ehre, die er ihn dieser Kategorie schon 2017 einfuhr. Damit einher geht auch der zweite Staatsmeistertitel in der Junioren-Klasse an den 27-jährigen Opel-Corsa-Piloten.

Julian Wagner: «Fünf Starts, fünf Siege in der ORM, was für eine grandiose Saison. Da muss ich echt danke sagen an Willi Stengg, der mir diese Einsätze ermöglicht hat. Es hat vom Team über die ganze Crew bis zu meiner Top-Copilotin Hanna Ostlender einfach alles gepasst. Ich bin sehr glücklich.»

Im österreichischen Rallye Cup holte Christoph Zellhofer (Suzuki Swift ZMX) den Sieg vor Andreas Schart (Mitsubishi Evo IX) und Roman Mühlberger (Mitsubishi Evo VI). Der Rallye Cup 2000 ging in Weiz an den Steirer Peter Klamminger (VW Golf) vor Raphael und Lukas Dirnberger (beide Ford Fiesta ST).

Rallye Weiz 2022, Endstand ORM nach 13 Sonderprüfungen:

1. Hermann Neubauer / Ursula Mayrhofer (A/A), Ford Fiesta Rallye, 1:19:09,3 Std

2. Adam Brezik / Ondrej Krajca (CZ/CZ), Skoda Fabia R5, + 1:15,1 Min

3. Günther Knobloch / Jürgen Rausch (A/A), Skoda Fabia Rally2, + 1:32,8 Min

4. Johannes Keferböck / Ilka Minor (A/A), Skoda Fabia Rally2, + 2:51,2 Min

5. Kevin Raith / Christoph Wögerer (A/A), Ford Fiesta Rally2, + 3:24,4 Min

6. Gernot Zeiringer / Bianca Marina Stampfl (A/A), Ford Fiesta R5, + 5:18,1 Min

7. Kris Rosenberger / Sigi Schwarz (A/A), VW Polo GTI R5, + 5:20,0 Min

8. Julian Wagner / Hanna Ostlender (A/D), Opel Corsa Rally4, + 5:27,1 Min

9. Fabian Zeiringer / Angelika Letz (A/A), Opel Corsa Rally4 , + 5:58,8 Min

10. Christoph Zellhofer / Thomas Schöpf (A/A), Suzuki Swift ZMX, + 7:08,5 Min

Punktewertung in der Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft:

ORM: 1. Simon Wagner 112 Punkte, 2. Günther Knobloch und Hermann Neubauer je 67, 4. Kris Rosenberger 51.

ORM-2WD: 1. Julian Wagner 139 Punkte (Staatsmeister), 2. Fabian Zeiringer 99.

ORM Junior: 1. Julian Wagner 125 Punkte (Staatsmeister), 2. Fabian Zeiringer 90.

Nächster Staatsmeisterschaftslauf: Aspang Rallye (3./4. September)