Weiz: Champion Wagner in der Pole-Position 15.07.2023 - 08:18 Von Toni Hoffmann

© Illmer Simon Wagner

Vor der Entscheidung am Samstag bei der Rallye Weiz 2023 liegen Staatsmeister Simon Wagner in der Österreichischen Rallye-Meisterschaft und der Ungar Tibor Erdi in der Historischen FIA-Europameisterschaft in Führung.