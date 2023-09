ORM-Finale: Premierensieg für Fabian Zeiringer

Mit Co-Pilotin Angelika Letz gewann der 27-jährige Steirer Fabian Zeiringer im Opel Corsa Rally4 die 2WD-Klasse beim Staatsmeisterschaftsfinale, der schwierigen OBM Bucklige Welt Rallye in Krumbach.

Mit einem beeindruckenden Erfolg verabschiedete sich Fabian Zeiringer von der diesjährigen Rallye-Staatsmeisterschaft, die er im Waldviertel, in Weiz und an diesem Wochenende bei der Rallye Bucklige Welt in Krumbach bestritten hat, quasi als Nebenschauplatz zu seinen internationalen Starts im Rahmen der Rallye-Europameisterschaft in Polen, Lettland, Rom und im tschechischen Zlin. Der so genannte Nebenschauplatz wurde aber am Wochenende zur Hauptbühne für den 27-jährigen Steirer wurde, als er mit Co-Pilotin Angelika Letz im Opel Corsa Rally4 seinen ersten Sieg in der Klasse der zweirad-getriebenen Fahrzeuge holte.

«Dass es uns hier bei der Heimrallye meines Teams von Waldherr Motorsport gelungen ist, den ersten 2WD-Sieg einzufahren, ist natürlich ganz besonders schön», freute sich der Birkfelder zu Recht über den Siegespokal. Zumal die Bucklige Welt Rallye nicht nur wie für fast alle auch für ihn Neuland war. Fabian Zeiringer: «Die Rallye hier ist unglaublich anspruchsvoll, braucht keinen internationalen Vergleich zu scheuen. Schnell, unruhig, winkelig, eng. Aber genau das gefällt mir. Endlich wieder mal ein Lauf mit Wertungsabschnitten, die man nicht schon auswendig kennt. Dieser Sieg hier ist sehr viel wert für mich.»

Immerhin hatte Zeiringer mit dem 2WD-Staatsmeister 2022 Julian Wagner einen hochkarätigen Konkurrenten, den man nicht unbedingt im Vorbeigehen bezwingt. «Letztes Jahr habe ich mir mit Julian in der Meisterschaft harte Gefechte geliefert, an deren Ende ich immer hinten war. Diesmal schaut es schon etwas besser aus.» (Zeiringer)