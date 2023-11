Nach der WM ist vor der Jännerrallye

Nach einem spektakulären Rallye-Ausklang in Österreich fiebert man schon wieder dem Saisonstart im nächsten Jahr vom 5. bis 7. Januar in Freistadt entgegen

Eine unglaubliche Herbstrallye mit vielen Tausenden Fans in Dobersberg und mit der länderübergreifenden Zentral Europa Rallye seit 1973 wieder einmal ein WM-Lauf in Österreich, den am vergangenen Wochenende zusammengerechnet mit Tschechien und Deutschland offiziell 125.000 Zuschauer gestürmt haben. Diesen Boom aufrecht zu erhalten, erhoffen sich die Organisatoren der LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger, die vom 5. bis 7. Jänner des nächsten Jahres ausgetragen wird und bereits ihre Strahlkraft aufbaut.

Tatsächlich verbindet den traditionellen Saisonauftakt zur Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft in Freistadt einiges mit dem abgelaufenen WM-Spektakel. Nicht nur der Austragungsort im Mühlviertel und nicht nur die dort sowieso vorherrschende Rallye-Begeisterung. Auch personell gibt und gab es einige Gemeinsamkeiten. Der WRC2-Sieger der Zentral Europa Rallye Adrien Formeaux im Ford Fiesta Rally2 ist zum Beispiel als aktueller Sieger Titelverteidiger in Freistadt. Die Jännerrallye-Sicherheitschefs Martin Zurhoff und Berthold Berger saßen beim WM-Lauf ebenso in einem Vorausauto wie der Jännerrallye-Rennleiter Martin Dohr und Julia Joham. Und schließlich übte der Jännerrallye-Rennleiter-Stellvertreter Georg Höfer diese wichtige Funktion auch für den österreichischen Abschnitt beim WRC-Feuerwerk aus.

Georg Höfers Einblicke in die Rallye-WM sind ebenso begeisternd wie auch erkenntnisreich. «Es war wirklich faszinierend, einmal die Arbeit bei einem Weltmeisterschafts-Event kennenzulernen und zu sehen, wie professionell das dort abläuft. Andererseits habe ich aber auch erkannt, dass bei uns in Österreich in Sachen Organisation sehr viel richtig gemacht wird und wir vom Personal her bei sämtlichen Staatsmeisterschaftsläufen tatsächlich sehr gut aufgestellt sind.»

Bei der kommenden Jännerrallye, die mit LKW Friends on the Road und Wimberger wieder auf zwei wichtige Großsponsoren zählen kann, steht die Messehalle in Freistadt als Epizentrum wieder im Mittelpunkt. Die von der Rallye-Stimme Peter Bauregger moderierte Fahrerpräsentation wird dort von einer riesigen Besuchermenge wieder ebenso gefeiert werden wie die abschließende Siegerehrung. Und auch dazwischen gibt es für durstige und hungrige Fans immer die aktuellsten News über den Rallye-Verlauf in der Halle. (Jännerrallye)