Jännerrallye mit echtem Winterspektakel im Schnee 07.12.2023 - 10:20 Von Toni Hoffmann

© Höfer Klausner-Arena © Höfer Windhaag © Höfer Der Shakedown Zurück Weiter

Der Wintereinbruch in Oberösterreich lässt die Herzen von Fans und Teilnehmern der LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger vom 5. bis 7. Jänner in Freistadt höher schlagen.

Wer momentan durchs oberösterreichische Mühlviertel streift und Winterliebhaber ist, findet dort sein persönliches Wonderland vor. Wer dazu auch noch Motorsportfan ist, wird bereits den Zeitraum 5. bis 7. Jänner herbeisehnen. Denn die derzeitige Schneelage auf den kultigen Sonderprüfungen der 37. LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger im Raum Freistadt kann für jeden Driftenthusiasten nur als absolut perfekt bezeichnet werden.



„25 Prozent der Wertungsabschnitte von der Arena Königswiesen über die Arena Lasberg, die Sportarena Liebenau bis zur Klausner Arena Schönau präsentieren sich als weißer Traum für die Piloten», schwärmt Organisationsmitglied und Rallyeleiter-Stellvertreter Georg Höfer. «Auf dem Shakedown Windhaag, der am Eröffnungstag von 9 bis 13.30 Uhr befahren werden kann, haben wir zwei Schotterabschnitte drinnen. Sie müssten wir derzeit freischaufeln. Weil da 40 Zentimeter Schnee draufliegen.»



An die Chance, dass der Winter das Mühlviertel auch während des Staatsmeisterschaftsauftakts fest im Griff hat, glaubt Höfer durch und durch. «Die Prognose für die nächsten 14 Tage Winter bleibt zumindest erhalten. Alles Weitere müssen wir abwarten, aber wenn es kalt bleibt, dürfen wir uns alle auf ein packendes Spektakel auf Schnee freuen.»



Für alle Fans, die schon sehnsüchtig auf Tickets für die LKW Friends on the Road Jännerrallye 2024 powered by Wimberger warten, naht das Ende der Leidenszeit. Denn ab dem kommenden Montag, dem 11. Dezember, sind die Rallyepässe, die bis jetzt nur per Internet im Jännerrallye Online-Shop gekauft werden konnten, auch an allen dafür zuständigen Verkaufsstellen erhältlich. 34 Euro kostet ein Pass für alle drei Renntage. Einzeltickets zum Preis von 15 Euro gibt es auch. Solche sind dann aber nur am gewünschten Tag an den jeweiligen WP-Zugängen erhältlich. (Jännerrallye)