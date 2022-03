Lisa Kiefer ADAC-Pfalzmeisterin 2021

Lisa Kiefer aus Landau wurde am Sonntag bei der Motorsport-Ehrung vom ADAC Pfalz geehrt und bekam den Pokal für die ADAC-Pfalzmeisterin 2021 in der Beifahrerwertung im Rallyesport überreicht.

Sie bekam den Pokal im Forum des Technik Museums in Speyer überreicht. Lisa Kiefer ist seit dem Jahre 2011 als Co-Pilotin bei verschiedenen Fahrern erfolgreich unterwegs. Nach einem Jahr Zwangspause 2020 wegen der Corona-Pandemie feierte die Lehrerin an einer Förderschule in Speyer ein starkes Comeback. Mit Fahrer Alexander Merkel (Kitzingen) ging Lisa Kiefer im Vorjahr mit einem Opel Corsa Rallye4 an den Start. Merkel und Kiefer gewannen Ende August im Saarland die Tageswertung des 2WD-Klassements bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye. Am Saisonende wurde sie trotz eines Ausrutschers beim Finale deutsche Meisterin als Beifahrerin im Rallyesport in der WD-2-Wertung.

Lisa Kiefer, die seit Jahren für den Motorclub Haßloch fährt, ist auch sehr erfolgreich in die neue Motorsportsaison 2022 gestartet. Mit Raffael Sulzinger (Tittling) belegte Lisa Kiefer in einem Ford Fiesta Rally4 bei der 39. ADAC Rallye Südliche Weinstraße Ende Februar den zweiten Platz.