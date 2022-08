Herbert Völker, Walter Röhrl und die Erinnerung 31.08.2022 - 15:37 Kolumne von Rainer Braun

© Wilhelm Mester, Cuxhaven Emotionales Wiedersehen: Herbert Völker, Walter Röhrl und Rainer Braun trafen sich in der Motorworld in Köln © Wilhelm Mester, Cuxhaven Wiedersehen nach 50 Jahren: Herbert Völker und Rainer Braun Zurück Weiter

Das Revival der ebenso einmaligen wie gigantischen Olympia-Rallye von 1972 ist zwar schon drei Wochen her, aber noch immer muss ich an das Wiedersehen mit meinem alten Freund und Kollegen Herbert Völker in Köln denken.