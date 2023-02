Jos Verstappen verzichtet wegen Krankheit auf Rallyes

Der ehemalige Formel 1-Pilot Jos Verstappen, Vater des Formel 1-Weltmeisters Max, muss krankheitsbedingt den geplanten Start bei der Rallye Haspengow, Auftakt zur belgischen Meisterschaft, absagen.

Jos Verstappen wurde muss aus medizinischen Gründen auf den Saisonauftakt der belgischen Rallye-Meisterschaft in Haspengau an diesem Wochenende verzichten. Verstappen, der den Skoda Fabia RS Rally2 letzte Woche zusammen mit Beifahrer Renaud Jamoul zum ersten Mal testete, hatte geplant, an der Rallye Haspengow teilzunehmen, erlebte aber kürzlich das, was die offizielle Verstappen-Website «migräneähnliche Symptome» nannte.

Der Ex-Formel-1-Fahrer soll «wieder gesund» sein, aber weil weitere medizinische Untersuchungen erforderlich sind, wurde ihm von einer Teilnahme an der zweitägigen Veranstaltung abgeraten. Stattdessen ist Verstappen nach Bahrain gereist, um seinem Sohn Max bei den F1-Tests vor der Saison zuzusehen, die am Donnerstag begannen.

Erik Wevers, mit dessen Team Wevers Sport in dieser Saison Verstappen starten wird, sagte: «Er hatte etwas Migräne, und es war ziemlich schwer, also musste er diese Rallye auslassen. Aber ich denke, bei der nächsten Rallye wird er dabei sein.»

«Wir haben viele Tests mit ihm und in der Werkstatt gemacht und er ist sehr professionell», fügte Wevers hinzu. «Ich denke, er wird dieses Jahr einige gute Ergebnisse erzielen.»