Ekström: Sportdirektor in der RallyCross-WM

Mattias Ekström, Rallycross-Weltmeister von 2016, ist der neue Sportdirektor beim Rallycross Promoter, der Tochtergesellschaft von WRC Promoter, die die Rechte an World RX besitzt.

Ekström, zweifacher DTM-Champion und aktueller Audi-Rallye-Raid-Fahrer, hat 60 World RX-Starts und 12 Siege auf seinem Konto, eine Bilanz, die nur von Timmy Hansen und Johan Kristoffersson übertroffen wird. Er war ein Vorreiter der frühen Jahre von World RX und schmiedete eine erbitterte Rivalität mit Petter Solberg, bevor er 2016 den Titel in seinem eigenen EKS-geführten Audi S1 gewann. Ekströms letzte volle Rallycross-Saison war 2020, als er hart gegen seinen schwedischen Landsmann Kristoffersson um den Titel kämpfte.

Aber jetzt tritt er überraschenderweise mit sofortiger Wirkung in eine Führungsrolle ein. Er wird eng mit Arne Dicks, dem Geschäftsführer von Rallycross Promoter, zusammenarbeiten, «um World RX in jedem Bereich zu entwickeln und auszubauen».

Ekström sagte: «Obwohl ich selbst erst 2013 mit dem Rallycross angefangen habe, hat es mich in gewisser Hinsicht sicherlich dazu inspiriert, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten und eine Karriere im Motorsport zu verfolgen. In seiner kurzen neunjährigen Geschichte hat World RX bereits sein Potenzial gezeigt, die Fantasie der Fans auf eine Weise zu fesseln, wie es nur wenige andere Disziplinen können.»

Ekström weiter: «Es ist nicht zu leugnen, dass es aus verschiedenen Gründen ein paar harte Jahre waren, aber alles, was ich seit der Übernahme von Rallycross Promoter und dem Beginn der elektrischen Ära gesehen habe, überzeugt mich davon, dass das Beste noch kommen wird. Alle Zutaten sind vorhanden, um neue Generationen von Fans anzuziehen und diese Meisterschaft zu einem echten Blockbuster-Erfolg zu machen.»

Die WRX-Saison 2023 beginnt vom 20. bis 21. Mai in Ungarn.