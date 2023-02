Familie von Ken Block macht im Rallyesport weiter

Der Name Block bleibt dem amerikanischen Rallyesport erhalten. Das Engagement im Rallyesport des am 2. Januar 2023 tödlich verunglückten Ken Block setzen seine Frau Lucy und seine Tochter Lia fort.

Lucy Block und Tochter Lia kehren nach dem tödlichen Unfall von Ken Block mit einem Schneemobils in die amerikanische Rallyemeisterschaft (ARA) zurück und starten Mitte März bei der 100-Acre-Wood-Rallye, die Ken Block sieben Mal gewonnen hatte, und werden danach auch die restlichen Läufe zur Green APU American Rally Association-Serie bestreiten.

Derek Dauncey, der Freund der Familie und Teammanager, bestätigte DirtFish am Mittwoch die Nachricht von der Teilnahme von Mutter und Tochter. Lucy wird weiterhin den Ford Fiesta Rally3 fahren, den sie letzte Saison benutzt hat, während die 16-jährige Lia von einem Fiesta Rally4 auf einen Subaru BRZ mit Hinterradantrieb umsteigen wird.

Dauncey sagte: «Wir freuen uns sehr, bestätigen zu können, dass Lucy und Lia Block an der 100-Acre-Wood-Rallye im nächsten Monat teilnehmen werden. Wie jeder weiß, hat Ken dieses Event sieben Mal gewonnen, es ist ein Event, das für uns alle einen ganz besonderen Platz einnimmt. Die Rallye war ein so wichtiger Teil in Kens Leben und diese Vorliebe für den Sport hat sich in der ganzen Block-Familie verbreitet, daher freue ich mich, dass wir diese Veranstaltung durchführen werden. Wir planen auch, an den verbleibenden ARA-Läufen teilzunehmen und freuen uns darauf, bei jeder Rallye alle zu treffen, die den Sport zum Laufen bringen.»

Dauncey fuhr fort: «Vor den tragischen Ereignissen im Januar hatten wir einige Änderungen an der Teamstruktur vorgenommen. Dazu gehörte die Einführung der neue Beifahrer Rhianon Gelsomino für Lia. Rhi wird die Beifahrerpflichten übernehmen und Lias Entwicklung mit ihren Aufschrieben weiter unterstützen. Kens Beifahrer Alex Gelsomino wird dieses Jahr bei den ARA-Runden bei Lucy Block mitfahren. Was die Autos betrifft, Lucy bleibt in der Rally3 in der L4WD-Klasse, während wir mit dem Subaru BRZ ein neues Auto für Lia fahren werden. Der Richtungswechsel für Lia wird bei ihrer Fahrerentwicklung helfen. Umstieg von Front- auf Heckantrieb. Es wird faszinierend sein zu sehen, wie sich Lias offensichtliches und natürliches Tempo auf das neue Auto überträgt.»