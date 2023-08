Opel Corsa Rally Electric vor traumhafter Alpen-Welt

Sechster Wertungslauf: ADAC Opel Electric Rally Cup «powered by GSe» in Frankreich, Rallye Mont-Blanc Morzine: Malerisches Alpen-Panorama und anspruchsvolle Pisten.

Spannung pur: Titelkampf spitzt sich zu; starke einheimische Piloten streben Top-Platzierungen an. Im ADAC Opel Electric Rally Cup «powered by GSe» geht es Schlag auf Schlag. Nur zwei Wochen nach der spannenden ADAC Saarland-Pfalz Rallye tritt der weltweit erste elektrische Rallye-Markenpokal zum zweiten Mal in dieser Saison in Frankreich an. Mit der Rallye Mont-Blanc Morzine südlich des Genfer Sees steht den Cup-Teams in ihren 100 kW/136 PS starken Opel Corsa Rally Electric wie beim Debüt im Vorjahr eine besonders reizvolle, aber auch sehr anspruchsvolle Aufgabe bevor. Die Asphalt-Veranstaltung vor der traumhaften Kulisse des mit 4807 Meter höchsten Bergs der Alpen stellt die jungen Crews und ihre flotten Stromer schon topographisch vor große Herausforderungen. Zugleich besticht sie aber auch durch ein einzigartiges Ambiente rund um die Wertungsprüfungen und den malerischen Wintersportort Morzine, der für ein Wochenende zum Rallye-Quartier umfunktioniert wird.Zu absolvieren sind an den beiden Rallye-Tagen (1./2. September) insgesamt sieben vergleichsweise lange Wertungsprüfungen über eine Distanz von rund 131 Kilometer. Die Pisten führen steil bergauf und bergab mit schnellen, schwierigen Passagen, die den Cockpit-Besatzungen alles abverlangen.Der Titelkampf im ADAC Opel Electric Rally Cup könnte dabei packender nicht sein. Mit seinem zweiten Saisonsieg bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye hat der 23-jährige Schwede Calle Carlberg erstmals die Tabellenspitze übernommen. Sein Vorsprung auf den gleichaltrigen Saarländer Max Reiter beträgt aktuell fünf Punkte. Bei 35 maximal erreichbaren Zählern pro Veranstaltung und noch drei ausstehenden Rallyes alles andere als ein komfortables Polster.Das Augenmerk der begeisterungsfähigen französischen Motorsport-Fans wird sich auch auf ihre Landsleute richten. Insbesondere Sarah Rumeau (28) aus dem Team der FFSA Academy will sich beim Heimspiel für ihr Pech im Saarland entschädigen und gemeinsam mit Beifahrerin Julie Amblard den längst fälligen ersten Podestplatz im Corsa Rally Electric einfahren. Auch ihre Teamkollegin Cindy Gudet (27), die am Fuße des Mont Blanc erstmals mit Jeanne Rey als Copilotin antritt, sowie der Elsässer Anthony Rott (23) peilen vor heimischer Kulisse eine Top-Platzierung an.Daheimgebliebene Rallye-Fans können das spannende Geschehen in den französischen Alpen per Live Timing auf www.opel-motorsport.com verfolgen.