ADAC Eifel Rallye Festival vom 15. - 17. August 2024

Zeitreise in die Geschichte des Rallye-Sports in der Vulkaneifel, weltweites ‚Klassentreffen‘ der Rallyeszene, für Festival: Daun verschiebt seine Laurentiuskirmes.

Die 12. Ausgabe des ADAC Eifel Rallye Festivals wird vom 15. bis 17. August 2024 in der Vulkaneifel stattfinden. Über 160 originale oder originalgetreu aufgebaute automobile Zeitzeugen aus der Geschichte des Rallye-Sports werden Daun und Umgebung erneut in das größte rollende Rallye-Museum verwandeln. Bis zu 40.000 Fans verfolgen das ‚Donnergrollen‘, wenn die Fahrzeuge über die anspruchsvollen Asphaltprüfungen bewegt werden. «Immer mehr Menschen nehmen die Geschichte des Rallyesports ernst und haben bei unserem Festival über alle Länder- und Sprachgrenzen hinaus einfach gemeinsam Spaß. Dazu möchten wir wieder die passende Plattform bieten», formuliert Reinhard Klein (Köln) als Kopf von Slowly Sideways die Intention des Veranstalters. «Wir konnten hier bereits einmalige Schmuckstücke aus der Geschichte des Rallyesports präsentieren. Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken – und daran arbeiten wir.»

«Aus verschiedenen Gründen mussten wir für 2024 erstmals in den August wechseln. Damit unser Termin vom 15. – 17. überhaupt möglich wurde, hat die Stadt Daun ihre Laurentiuskirmes vorverlegt», erklärt Organisationsleiter Otmar Anschütz vom veranstaltenden MSC Daun dankbar in Richtung der Stadtspitze. «Wir sind sofort auf offene Ohren für unsere Überlegungen gestoßen. Die Stadt hat alle bestehenden Verträge wie beispielsweise mit den Schaustellern oder den Bands in kürzester Zeit auf den neuen Termin vom 3. bis 7. August umgebucht.» Anschütz ergänzt: Diese Unterstützung in der Terminfindung zeigt aber auch, wie sehr unser Festival in der Region angekommen ist.»

Das Konzept wird beibehalten: Das Festival beginnt am Donnerstag mit der Streckenbesichtigung und dem Shakedown und endet am Samstag nach rund 120 WP-Kilometern auf den anspruchsvollen Asphaltstraßen der Vulkaneifel mit der Siegerehrung und Rallye-Party. Und dazwischen lockt immer wieder die Rallye-Meile inmitten von Daun. Hier werden die Fahrzeuge zwischen ihren Einsätzen auf den Wertungsprüfungen präsentiert und können aus nächster Nähe begutachtet werden, während die Piloten für Benzingespräche und die Stars der Szene für Autogramme zur Verfügung stehen.

Eifel Rallye Festival 2011-2022 - Das offizielle Buch

Das offizielle Buch über die ersten zehn Ausgaben des Eifel Rallye Festival ist nicht nur eine Chronik: Mit den Stars der Szene von einst und jetzt und mit den schönsten Originalautos und Nachbauten aus der Rallye-Geschichte ist es gleichsam ein Who’s Who des Sports. Erleben Sie die Highlights aus zehn Jahren Festival mit Autos, die sonst nie zu sehen sind, etwa den Gruppe-S-Audi, den wiederaufgebauten Safari-Stratos oder Exoten vom Jidé bis zum Clan Crusader. Ein einmaliger Querschnitt durch die Rallye-Historie mit den Klassikern von Mini und Volvo PV544 über Gruppe-4-Legenden wie Stratos und Ascona 400, mit den unvergessenen Gruppe-B-Monstern, den Stars der Gruppe A von Lancia bis Subaru sowie mit den spektakulären World Rally Cars. Vervollständigt werden die zweisprachigen Texte (Deutsch und Englisch) und die vielen Fotos in dem über 300 Seiten starken Werk mit zahlreichen Tabellen und Übersichten über Starter und Fahrzeuge. Der langjährige Schirmherr Walter Röhrl fasst seine Eindrücke vom Festival in einem Vorwort zusammen.