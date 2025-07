Weiterer Lancia für den Sport: Der Ypsilon HF Racing

Der neue Lancia Ypsilon HF Racing ergänzt das Angebot von Motorsportmodellen der italienischen Kultmarke für den Sporteinstieg. Nach dem HF Rally4 ist das 145PS starke Auto kostengünstig für den Basissport konzipiert.

Die von den nationalen Motorsportbehörden (etwa Frankreich, Italien) ausgeschriebene Kategorie-Rally6 soll das Einsatzgebiet für das mit einem 1,2-Liter-Turbo-Motor ausgestatteten Fahrzeug werden.

Die im Vorjahr Rückkehr von Lancia in den Rallyesport erweitert sich. Sie soll langfristig den italienischen Hersteller wieder an die Spitze des Motorsports führen soll. Mit dem gelungenen Debüt des Lancia Ypsilon HF Rally4 und dem für das Auto geschaffenen Markenpokal Trofeo Lancia in Italien erfolgt nun die nächste Stufe: der neue Lancia Ypsilon HF Racing, der jungen Fahrern einen praxisnahen und preislich vergleichbar günstigen Einstieg in den Rallyesport ermöglichen soll.

Der Lancia Ypsilon HF Racing ist Teil einer Strategie, die nicht nur die Rückkehr von Lancia in den Rallye-Sport bestimmt. Es ist auch die Wiedereinführung des legendären HF-Logos auf Hochleistungsmodellen der neuen Lancia-Generation vorgesehen - zunächst auf dem Lancia Ypsilon, später auch auf dem Lancia Gamma und dem Lancia Delta mit dem Label «HF Integrale».

Luca Napolitano, CEO von Lancia, erläuert: «Mit dem Lancia Ypsilon HF Racing wollen wir die Einstiegshürden in den Motorsport endgültig beseitigen - mit einem Paket aus Leistung, Sicherheit und niedrigen Betriebskosten. Junge Menschen sollen eine echte Chancen bekommen ihr Talent zu entfalten und entwickeln. Damit ehren wir unser sportliches Erbe und schauen gleichzeitig mit Entschlossenheit und Ambition in die Zukunft».

Der Lancia Ypsilon HF Racing ist für die Kategorie Rally6 im Rallyesports homologiert - die Einstiegsklasse für Nachwuchsfahrer. Diese Klasse steht für geringe Kosten, einfache Reglements und auf Serienfahrzeugen basierende Technik. Länderspezifische Zulassungsbestimmungen für Rallyefahrzeuge werden berücksichtigt.

Das Einstiegsmodell für den professionellen Rallyesport ist mit einem Dreizylinder-Turbobenziner ausgerüstet, der aus einem Hubraum von 1,2 Litern eine Leistung von 107 kW (145 PS) und ein maximales Drehmoment von 240 Newtonmetern generiert. Ein kurz übersetztes Sechsganggetriebe sowie ein mechanisches Sperrdifferenzial sorgt mit für hohe Dynamik und Traktion.

Das Chassis des Lancia Ypsilon HF Racing ist identisch mit dem Lancia Ypsilon HF Rally4. Es bietet ein hohes Maß an Sicherheit und entspricht den aktuellen Vorgaben der Motorsportbehörde FIA.

Das Ziel der Entwicklung war es, ein wendiges, leistungsfähiges und gleichzeitig wartungsfreundliches Fahrzeug mit extrem niedrigen Betriebskosten zu konzipieren. Das Fahrzeug wurde gemeinsam mit erfahrenen Rallyepiloten entwickelt und umfangreichen Tests unterzogen.

Das Fahrzeug wird ab sofort international offeriert. Der länderübergreifende Stellantis Motorsport Racing Shop verkauft das Fahrzeug einsatzfertig zu einem Netto-Preis von 38.900 Euro (für private Kunden plus. Mehrwertsteuer). Die ersten Auslieferungen erfolgen im Herbst.