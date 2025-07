Sensationelle Rally1-Rückkehr: Solberg vorne 18.07.2025 - 20:45 Von Martin Gruhler

© Red Bull Weltmeister Thierry Neuville nach der ersten Etappe auf dritter Position © Red Bull Hyundai-Pilot Ott Tänak beim Homeevent erst einmal auf Platz zwei © Red Bull Rally1-Rückkehrer Oliver Solberg führt im Toyota überraschend die Rallye Estonia an Zurück Weiter

Mit einer überragenden Leistung am Freitag führt Oliver Solberg (Toyota) am Freitag die Rallye Estland bei seinem Comeback in der Rally1-Kategorie in der Rallye-WM auf spektakuläre Weise an.