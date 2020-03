Cross-Country-Rallye-WM

Abu Dhabi Rallye-WM ohne KTM, Husqvarna und GasGas

In den Vereinigten Arabischen Emiraten beginnt am 20. März die Cross Country-WM. Doch KTM, Husqvarna und GasGas hat die sechs Werksfahrer zurückbeordert.

Die Radrundfahrt in Abu Dhabi wurde zwar vor zwei Wochen nach fünf von sieben Etappen abgebrochen, weil zwei italienische Teammitglieder positiv auf den Covid-19-Virus getestet wurden. Alle Radprofis wurden dann im Teamhotel unter Quarantäne gestellt.

Doch die Abu Dhabi Desert Challenge, der Auftakt zur «FIM Cross Country Rally World Championship 2020» soll nach Stand vom heutigen 12. März plangemäß über die Bühne gehen. Aber KTM, Husqvarna und GasGas haben heute entschieden, die sechs geplanten Werksfahrer nicht in die Wüste zu schicken. «Ich habe mein Team informiert, dass ich sie nicht fahren lasse», schilderte KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer gegenüber SPEEDWEEK.com.

KTM will mit gutem Beispiel vorangehen und seinen Teil dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, indem die Teams ihre Sozialkontakte reduzieren. Außerdem sollen die Teammitglieder keiner Ansteckungsgefahr ausgesetzt werden.

KTM hatte für den Event in den Vereinigten Arabischen Emiraten die drei Dakar-Sieger Toby Price, Sam Sunderland und Matthias Walkner vorgesehen. Für Husqvarna sollten der Chilene Pablo Quintanilla und die Neuverpflichtung Luciano Benavides an den Start gehen, für GasGas die schnelle Spaniern Laia Sanz.

Das Material der drei Werksteams befindet sich bereits in Abu Dhabi und wird jetzt zurück nach Österreich verfrachtet. Die sechs Rallye-Fahrer haben zuletzt in Marokko getestet und treten jetzt die Rückreise in ihre Heimat an.

FIM Cross Country Rally World Championship 2020

20.-26. März: Abu Dhabi Desert Challenge

24.-29. Mai: Kasachstan Rallye

03.-16. Juli: Silk Way Rally (Russland, Kasachstan, China)

14.-23. August: Rally dos Sertões (Brasilien)

08.-13. Okrober: Marokko-Rallye (Marokko)