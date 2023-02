Abu Dhabi Desert Challenge 2023: Was man wissen muss

Nur fünf Wochen nach der Dakar geht die Rally-Raid-Weltmeisterschaft 2023 mit der Abu Dhabi Desert Challenge weiter.

Die 1991 ins Leben gerufene Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC) ist die zweite Station der von A.S.O. organisierten Rally-Raid-WM 2023; seit 1995 sind auch Motorräder dabei. Sie beginnt mit einem Test am Samstag, 25. Februar. Der offizielle Start ist am Montag, 27. Februar, die 32. Ausgabe endet am Freitag, 3. März.

Die Teilnehmer haben bei der diesjährigen ADDC eine längere Strecke als bisher zu bewältigen. Mit einer auf fünf Etappen aufgeteilten Gesamtlänge von 2170 Kilometern wuchs die Strecke um über zehn Prozent und führt traditionell überwiegend durch tiefen Wüstensand und Dünen.

Die Siegerliste ist voll mit prominenten Namen: Angefangen bei Sam Sunderland (2022, 2019), und reicht über Matthias Walkner (2021), Toby Price (2016), Marc Coma (8 Siege!) und reicht bis Heinz Kinigadner (1995).

Der bei der Dakar 2023 auf Etappe 1 gestürzte Sam Sunderland (Red Bull GASGAS) wird an der ADDC teilnehmen, von Matthias Walkner (Red Bull KTM) ist das nicht bekannt. Als WM-Leader geht Dakar-Sieger Kevin Benavides (Red Bull KTM) an den Start.

Kalender der World Rally-Raid Championship 2023 1. bis 15. Januar Rallye Dakar/ Saudi Arabia (x 1,5) 26. Februar bis 3. März Abu Dhabi Desert Challenge/ Vereinigte Arabische Emirate 22. bis 28. April Sonora Rally/ Mexiko 26. August bis 1. September Desafio Ruta 40/ Argentinien 12. bis 18. Oktober Rallye Du Maroc/Marokko