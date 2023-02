Abu Dhabi Challenge: Sam Sunderland mit Knöchelbruch

Bei der Dakar-Rallye musste Sam Sunderland am ersten Tag aufgeben. Jetzt der nächste Rückschlag für das Red Bull GASGAS-Team: Der Brite fällt auch für den 2. WM-Lauf aus.

Der zweifache Dakar-Sieger Sam Sunderland hat sich kurz vor dem Start zur Abu Dhabi Desert Challenge wieder verletzt! Der britische Red Bull GASGAS Factory Racing-Fahrer nahm am Abschlusstraining der Pierer Mobility AG für die zweite Runde der FIM World Rally-Raid Championship teil, als er über eine Düne brauste und in ein Sandloch plumpste. Beim diesem Aufprall erlitt Sunderland einen Bruch des unteren rechten Wadenbeins im Bereich des Knöchels.

Das bedeutet: Bei der Abu Dhabi Desert Challenge wird kein GASGAS-Werksfahrer am Start stehen. Aber beim dritten Kräftemessen der Rally-Raid-WM on Mexiko sollte das Duo wieder fit sein.

Sunderland hatte schon bei der Dakar-Rallye 2023 auf der ersten Etappe nach einem schweren Sturz aufgeben müssen. Danach hatte er wochenlang hart geschuftet und alles getan, um wieder fit zu werden. Damit wird er den WM.-Titel von 2022 kaum erfolgreich verteidigen können.

Sunderland dachte zwar nach dem Crash mit der GASGAS RX 450F vorübergehend daran, trotzdem bei diesem Fünf-Etappen-Rennen an den Start zu gehen. Aber er war sich bald bewusst, dass er seinen rechten Knöchel nicht voll belasten können würde und womöglich einen weiteren Schaden anrichten würde. Bedauerlich, denn Sunderland (er lebte jahrelang in Dubai) hat den Wettkampf in Abu Dhabi schon dreimal gewonnen.

«Die Nachricht von der Verletzung Sam Sunderlands ist ein heftiger Rückschlag für das Red Bull GASGAS Factory Racing Team», bedauerte Norbert Stadlbauer, Rally Team Manager von KTM, GASGAS und Husqvarna. «Schade für Sam, besonders weil er sich nach dem Ausfall bei der Dakar so bemüht hat, jetzt wieder fit zu sein. Leider wird GASGAS somit bei diesem zweiten WM-Lauf fehlen. Aber bei der dritten Runde werden sam und Danielk wieder mitmischen.»

Die Termine der Rally Raid-WM 2023

31.12. 2022 bis 15.01. 2023: Dakar Rallye

25.02. 2023 bis 02.03.2023: Abu Dhani Desert Challenge

22.04.2023 bis 28.04.203: Sonora Rallye Mexiko

26.08.2023 bis 01.09.2023: Desafio Ruta 40

12.10.2023 bis 18.10.2023: Rallye Marokko