Abu Dhabi, Tag 2: Husqvarna siegt, Honda führt

Luciano Benavides konnte am 2. Tag der Abu Dhabi Desert Challenge den ersten Etappensieg für das Husqvarna-Werksteam einfahren. Obwohl Adrien Van Beveren (Honda) Fünfter wurde, hat er die Gesamtführung übernommen.

Am 2. Tag der Rallye in Arabien erwartete die Teilnehmer eine Marathon-Etappe über 365 Kilometer durch die Liwa-Wüste, von denen 257 km gezeitet wurden. Husqvarna-Werksfahrer Luciano Benavides ging bei Kilometer 50 in Führung und konnte den Vorsprung bis ins Ziel auf 1:17 min gegenüber Honda-Pilot Nacho Cornejo ausbauen. Und das, obwohl er für die teilweise Eröffnung der Etappe von seinem achten Startplatz aus keine Zeitgutschrift bekam.

«Die Dünen waren langsamer, technischer – so mag ich es lieber», erzählte Benavides, der sich mit seinem Sieg in der Gesamtwertung auf den dritten Platz vorgearbeitet hat. «Der Tag war anstrengend, besonders da ich von Anfang bis Ende pushte. Es hat sich aber ausbezahlt und ich konnte meinen ersten Etappensieg einfahren. Mein Rhythmus war gut und mein Selbstvertrauen ist hoch.»

Honda-Ass Adrien Van Beveren kam mit gut drei Minuten Rückstand als Fünfter ins Ziel, übernahm aber die Gesamtführung. Denn sein nach dem ersten Tag führender Teamkollege Pablo Quintanilla bekam zwar 4:17 min gutgeschrieben, trotzdem lag er am Ende 6:55 min hinter Benavides.

Die dritte Etappe am Mittwoch geht über 303 Kilometer, der 27-jährige Benavides wird sie eröffnen. «Hoffentlich kann ich gute Arbeit leisten, ohne zu viel Zeit auf die Jungs dahinter zu verlieren», meinte der Argentinier.

Ergebnisse Abu Dhabi Desert Challenge, 2. Tag:

1. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, 3:24,50 Stunden

2. Nacho Cornejo (CHL), Honda, +1:17 min

3. Skyler Howes (USA), Husqvarna, +1:44

4. Ricky Brabec (USA), Honda, +2:18

5. Adrien Van Beveren (F), Honda, +3:09

6. Mason Klein (USA), KTM, +3:21

7. Ross Branch (BWA), Hero, +3:59

8. Toby Price (AUS), KTM, 4:07

9. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, 6:55

10. Paolo Lucci (I), KTM, 11:16

Stand nach 2 Etappen:

1. Adrien Van Beveren (F), Honda, 7:10,30 Stunden

2. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +1:30 min

3. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +3:27

4. Nacho Cornejo (CHL), Honda, +3:28

5. Ross Branch (BWA), Hero, +3:54

6. Toby Price (AUS), KTM, +3:59

7. Ricky Brabec (USA), Honda, +5:07

8. Skyler Howes (USA), Husqvarna, +5:49

9. Mason Klein (USA), KTM, +11:30

10. Paolo Lucci (I), KTM, +28:55