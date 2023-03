Abu Dhabi, Tag 3: Toby Price lässt KTM jubeln

Toby Price aus dem Team Red Bull KTM hat die dritte Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge gewonnen. In der Gesamtwertung des zur Rallye-Raid-WM zählenden Rennens blieb Honda-Werksfahrer Adrien Van Beveren vorne.

Nach fast vier Stunden beendete Toby Price die Wertungsprüfung mit nur 16 Sekunden Vorsprung auf Pablo Quintanilla (Honda) und sicherte sich damit seinen ersten Etappensieg des Events. Der Australier liegt jetzt mit knapp drei Minuten Rückstand auf dem dritten Gesamtrang, zwei Renntage kommen noch.

Auf einer Schleife um die Stadt Liwa forderte die dritte Etappe die Fahrer mit einer Gesamtdistanz von 303 Kilometern heraus. Die 266 Kilometer lange Wertungsprüfung war körperlich eine der härtesten, da ein Großteil der Strecke durch raues, technischeres Gelände ging.

Price fühlte sich unter den anspruchsvollen Bedingungen wohl und machte das Beste aus seiner Startposition 8. Der Australier belegte früh einen soliden zweiten Platz und behielt dieses Tempo bis zum Ende der Etappe bei, wo er sich auf den letzten Kilometern schließlich an die Spitze setzen konnte.

«Es war immer noch hart mit einigen unvorhersehbaren Dünen, aber ich konnte einen besseren Rhythmus finden und ein gutes Tempo halten», schilderte Price. «Es ist immer leicht, einen Fehler zu machen und Verletzungen zu riskieren, also musst du die ganze Zeit voll konzentriert bleiben. Der Etappensieg gibt mir nicht die beste Startposition für die lange Etappe 4.»

Adrien Van Beveren kam als Fünfter ins Ziel und konnte die Führung in der Gesamtwertung behaupten, er liegt jetzt aber nur noch 43 Sekunden vor seinem Honda-Kollegen Quintanilla. Price muss in den letzten beiden Tagen 2:56 min aufholen, will er noch gewinnen.

Die Tageswertung wurde nachträglich durcheinandergewürfelt, weil Nacho Cornecho (Honda) und Luciano Benavides (Husqvarna) jeweils um die fünf Minuten Zeitgutschrift erhielten.

Ergebnisse Abu Dhabi Desert Challenge, 3. Tag:

1. Toby Price (AUS), KTM, 3:34,29 Stunden

2. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +16 sec

3. Skyler Howes (USA), Husqvarna, +19

4. Nacho Cornejo (CHL), Honda, +35

5. Adrien Van Beveren (F), Honda, +1:03 min

6. Ross Branch (BWA), Hero, +3:03

7. Ricky Brabec (USA), Honda, +3:53

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +3:56

9. Mason Klein (USA), KTM, +5:32

10. Paolo Lucci (I), KTM, +7:53

Stand nach 3 Etappen:

1. Adrien Van Beveren (F), Honda, 10:55,02 Stunden

2. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +43 sec

3. Toby Price (AUS), KTM, +2:56 min

4. Nacho Cornejo (CHL), Honda, +3:00

5. Skyler Howes (USA), Husqvarna, +5:05

6. Ross Branch (BWA), Hero, +5:54

7. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +6:20

8. Ricky Brabec (USA), Honda, +7:57

9. Mason Klein (USA), KTM, +15:59

10. Paolo Lucci (I), KTM, +35:45