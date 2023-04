Sonora, Etappe 3: Daniel Sanders (GASGAS) überragend 27.04.2023 - 05:57 Von Kay Hettich

© Cin Cin Movies Daniel Sanders gab beherzt Gas

Am dritten Tag der Sonora Rallye 2023 in Mexiko holte Daniel Sanders den zweiten Etappensieg in Folge. Der Red Bull GASGAS-Pilot baute damit seine Gesamtführung aus. Matthias Walkner (KTM) wurde Siebter.