Sonora, Etappe 4: KTM-Triumph durch Toby Price

Auf der vierten Etappe der Sonora Rallye 2023 war Red Bull KTM-Ass Toby Price der dominierende Pilot, Daniel Sanders (Red Bull GASGAS) behauptete aber die Führung. Matthias Walkner in den Top-5.

Die 4. Etappe war eine weitere Schleife um Puerto Peñasco und beinhaltete eine 248 km lange Sonderprüfung über Sand und festem Untergrund. Außerdem mussten die Teilnehmer eine ähnliche lange Verbindungsstrecke zurücklegen.

Der Gesamtführende Daniel Sanders musste als Sieger der dritten Etappe den Renntag eröffnen, auf den einzig verbliebenen GASGAS-Piloten folgten die Honda-Asse Tosha Schareina und Ricky Brabec. Die vorderen drei Fahrer erhielten für das Eröffnen der Route einen Zeitbonus.

Was ihm wegen des Bonussystems am Mittwoch noch verwehrt blieb, gelang dem als Vierter gestarteten Toby Price am Donnerstag. Der Australier stürmte mit seiner Red Bull KTM über die Pisten, überholte Brabec und erhielt so seinerseits eine Zeitgutschrift von immerhin 47 sec. Das reichte, um die vierte Etappe mit 23 sec vor Schareina (der nicht für die WM eingeschrieben ist und somit keine Punkte erhält) und 52 sec vor Husqvarna-Pilot Luciano Benavides zu gewinnen. Sanders, der über 5 Minuten Bonuszeit erhielt, wurde Vierter.

Matthias Walkner kam mit seiner KTM 450 Factory mit knapp drei Minuten Rückstand im Ziel an. Hero-Pilot Sebastian Bühler verlor fast acht Minuten.

Am Freitag findet die fünfte und letzte Etappe der Rallye in Mexiko statt. Das 139 km lange Finale führt das Feld nach San Luis Colorado an die Grenze zu den Vereinigten Staaten. Dank eines komfortablen Vorsprungs ist Sanders der Favorit für den Gesamtsieg.