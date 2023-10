Finale der Rally-Raid-WM: Wer in Marokko dabei ist 09.10.2023 - 10:23 Von Kay Hettich

© Cin Cin Movies Luciano Benavides steht vor dem Gewinn der Rally-Raid-WM 2023

Am Freitag beginnt die Rallye du Maroc. Wer beim Finale der Rallye-Raid-WM 2023 am Start steht – in jedem Fall die WM-Kandidaten Luciano Benavides (Husqvarna), Toby Price (KTM) und Adrien van Beveren (Honda).